Гакпо подписа нов договор с Ливърпул

Коди Гакпо подписа нов договор с шампиона на Англия Ливърпул. Продължителността на новото споразумение на 26-годишния нападател не беше разкрита от "червените", съобщават световните агенции.

Нидерландецът има 131 мача за "мърсисайдци", записвайки 42 гола и 16 асистенции, откакто се присъедини от ПСВ Айндховен.

Той каза пред клубния сайт на Ливърпул: "Чувствам се като у дома си, семейството ми се чувства като у дома си и това винаги е голямо решение. Те се чувстват добре".