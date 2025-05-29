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Гърция обяви състава си за мача с България

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Спорт
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Мачът е на 10 юни.

Национален отбор по футбол на Гърция
Снимка: БТА

Селекционерът на Гърция Иван Йованович обяви група от 26 футболисти за предстоящите контролни срещи в началото на юни срещу Словакия и България. Двубоят Гърция - България е на 10 юни и ще бъде предаван пряпо по БНТ.

Ето го и състава на Гърция:

Вратари: Одисеас Влаходимос (Нюкасъл, Англия), Константис Цолакис (Олимпиакос), Христос Мандас (Лацио, Италия)

Защитници: Костас Цимикас (Ливърпул, Англия), Динос Мавропанос (Уест Хям, Англия), Пантелис Хадзидякос (ФК Копенхаген, Дания), Димитрис Янулис (Аугсбург, Германия), Лазарос Рота (АЕК Атина), Панайотис Рецос (Олимпиакос), Динос Кулериакис (Волфсбург, Германия), Йоргос Ваянидис (Панатинайкос, Гърция)

Полузащитници: Тасос Бакасетас (Панатинайкос), Димитрис Пелкас (ПАОК), Димитрис Курбелис (Ал Халей, Саудитска Арабия), Манолис Сиопис (Панатинайкос), Янис Константелиас (ПАОК), Сотирис Александропулос (Стандарт Лиеж, Белгия), Христос Заферис (Славия Прага, Чехия), Костас Карецас (Генк, Белгия), Христос Музакитис (Олимпиакос)

Нападатели: Йоргос Масурас (Бохум, Германия), Вангелис Павлидис (Бенфика, Португалия), Христос Цолис (ФК Брюж, Белгия), Таксиархис Фунтас (ОФИ Крит), Тасос Дувикас (Комо, Италия), Фотис Йоанидис (Панатинайкос).

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