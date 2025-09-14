Гърция си тръгна с бронзовите медали от Евробаскет

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гърция си тръгва с бронзовите медали от Евробаскет

Южната ни съседка предотврати късен обрат на Финландия.

Гърция - Финландия /баскетбол, мъже/; Янис Антетокумпо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Гърция се наложи над Финландия с 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) в малкия финал на европейското първенство по баскетбол в Рига и спечели бронзовите медали.

Южните ни съседи водеха комфортно с 14 точки на почивката на мача, но скандинавците систематично започнаха да топят разликата в третата част и имаха пълно превъзходство в четвъртата, като в крайна сметка само три точки разделиха двата тима. Секунди преди края Гърция водеше с точка, но Янис Антетокумпо спечели важна борба и бе фаулиран, като реализира двата наказателни удара.

Именно той бе над всички на терена с 29 точки и 17 борби. Лидерът на Милуоки Бъкс в НБА добави и 6 асистенции. Тайлър Дорси се отчете с 20 точки за успеха на "елините".

Асът на Финландия Лаури Марканен завърши с 19 точки и 10 овладени под двата ринга топки, а Елиас Валтонен вкара 18 за финландците и взе пет борби.

Финалът между Германия и Турция ще започне тази вечер в 21 часа българско време.

#Национален отбор на Финландия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Гърция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

