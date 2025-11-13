БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гатузо: Викарио ще започне срещу Молдова, Димарко заслужава огромно признание

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът потвърди, че ще направи сериозни промени в състава, като даде почивка на ключови фигури.

Дженаро Гатузо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо изрази възхищението си от развитието на Федерико Димарко в Интер и потвърди, че вратарят Гулиелмо Викарио ще бъде титуляр в предстоящата среща с Молдова.

Двубоят ще се играе в четвъртък от 21:45 ч. българско време на стадион „Зимбру“ в Кишинев. Това е предпоследният мач на Италия в квалификационна група I, а в неделя „скуадра адзура“ ще се изправи срещу Норвегия на „Сан Сиро“.

„В Европа няма лесни мачове – нямаше и когато аз играех, а Марчело Липи беше селекционер,“ заяви Гатузо на пресконференция. „Говорих си с Джиджи Буфон за онзи двубой при Аридо Сакки, когато победихме с 3:1. Трябва да има уважение към Молдова – всички помнят резултата 11:1 срещу Норвегия, но това беше изключение. В Реджо Емилия се потрудихме здраво, за да ги победим, и утре ще е същото.“

Гатузо потвърди, че ще направи сериозни промени в състава, като даде почивка на ключови фигури като Джанлуиджи Донарума и Федерико Димарко. В атака ще започнат Джанлука Скамака (Аталанта) и Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид).

„Ще има доста промени, но това е знак на доверие, а не експеримент. Играчите заслужиха тази възможност с отношението си през седмицата. Викаарио ще бъде на вратата вместо Донарума. Габия няма да започне, но ще получи минути.“, каза бившият полузащитник.

Специални думи на похвала Гатузо отправи към Федерико Димарко, който израства все повече в Интер:

„Имаше мнение, че Димарко може да играе само 60-65 минути, но той упорито разруши този мит. Отдавна показва силни и стабилни игри. Утре обаче ще му дадем заслужена почивка.“

При бившия треньор на Интер Симоне Индзаги именно Димарко често бе сред първите сменени играчи, особено ако имаше жълт картон.

Дори и при победа над Норвегия, шансовете на Италия да я изпревари на върха в групата са минимални заради голямата разлика в головата разлика. Така че Гатузо и „адзурите“ вече насочват поглед към плейофите за Световното първенство 2026, които ще се проведат през март.

„Футболът е емоция, когато видиш някого да носи италианския флаг,“ каза Гатузо.
„Гордея се, че 6-7 милиона души гледат всеки мач на националния отбор. Искаме хората отново да се влюбят в тази Италия. Любовта към фланелката не трябва никога да липсва – това усещам, когато срещам феновете, и това трябва да чувстват и играчите.“, добави селекционерът.

„Всички искаме да видим Италия на Световното първенство.“ , категоричен е Гатузо.

Свързани статии:

Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
За "Скуадра адзура" предстои ключов сблъсък с Норвегия за директно...
Чете се за: 01:52 мин.
#Дженаро Гатузо #Италия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
3
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
4
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
4
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Национални отбори

Тухел: Трябва да вземаме трудни решения – това е част от всяка кампания
Тухел: Трябва да вземаме трудни решения – това е част от всяка кампания
Мартин Георгиев: Надявам се с игра и със себераздаване да стигнем до победи срещу Турция и Грузия Мартин Георгиев: Надявам се с игра и със себераздаване да стигнем до победи срещу Турция и Грузия
Чете се за: 03:07 мин.
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Българският национален отбор по футбол до 19 г. започна евроквалификациите с равенство Българският национален отбор по футбол до 19 г. започна евроквалификациите с равенство
Чете се за: 02:15 мин.
Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав
Чете се за: 01:45 мин.
Тухел: Англия няма да експериментира в оставащите квалификации Тухел: Англия няма да експериментира в оставащите квалификации
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти НА ЖИВО: Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Нов вид финтех измами: Български потребители подлъгвани чрез...
Чете се за: 04:20 мин.
Сигурност и правосъдие
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ