Гатузо: Викарио ще започне срещу Молдова, Димарко заслужава огромно признание

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо изрази възхищението си от развитието на Федерико Димарко в Интер и потвърди, че вратарят Гулиелмо Викарио ще бъде титуляр в предстоящата среща с Молдова.

Двубоят ще се играе в четвъртък от 21:45 ч. българско време на стадион „Зимбру“ в Кишинев. Това е предпоследният мач на Италия в квалификационна група I, а в неделя „скуадра адзура“ ще се изправи срещу Норвегия на „Сан Сиро“.

„В Европа няма лесни мачове – нямаше и когато аз играех, а Марчело Липи беше селекционер,“ заяви Гатузо на пресконференция. „Говорих си с Джиджи Буфон за онзи двубой при Аридо Сакки, когато победихме с 3:1. Трябва да има уважение към Молдова – всички помнят резултата 11:1 срещу Норвегия, но това беше изключение. В Реджо Емилия се потрудихме здраво, за да ги победим, и утре ще е същото.“

Гатузо потвърди, че ще направи сериозни промени в състава, като даде почивка на ключови фигури като Джанлуиджи Донарума и Федерико Димарко. В атака ще започнат Джанлука Скамака (Аталанта) и Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид).

„Ще има доста промени, но това е знак на доверие, а не експеримент. Играчите заслужиха тази възможност с отношението си през седмицата. Викаарио ще бъде на вратата вместо Донарума. Габия няма да започне, но ще получи минути.“, каза бившият полузащитник.

Специални думи на похвала Гатузо отправи към Федерико Димарко, който израства все повече в Интер:

„Имаше мнение, че Димарко може да играе само 60-65 минути, но той упорито разруши този мит. Отдавна показва силни и стабилни игри. Утре обаче ще му дадем заслужена почивка.“

При бившия треньор на Интер Симоне Индзаги именно Димарко често бе сред първите сменени играчи, особено ако имаше жълт картон.

Дори и при победа над Норвегия, шансовете на Италия да я изпревари на върха в групата са минимални заради голямата разлика в головата разлика. Така че Гатузо и „адзурите“ вече насочват поглед към плейофите за Световното първенство 2026, които ще се проведат през март.

„Футболът е емоция, когато видиш някого да носи италианския флаг,“ каза Гатузо.

„Гордея се, че 6-7 милиона души гледат всеки мач на националния отбор. Искаме хората отново да се влюбят в тази Италия. Любовта към фланелката не трябва никога да липсва – това усещам, когато срещам феновете, и това трябва да чувстват и играчите.“, добави селекционерът.

„Всички искаме да видим Италия на Световното първенство.“ , категоричен е Гатузо.