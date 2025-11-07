БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия

от БНТ
Спорт
За "Скуадра адзура" предстои ключов сблъсък с Норвегия за директно класиране за Мондиал 2026.

Национален отбор на Италия по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Италия Дженаро Гатузи повика 27 играчи за последните световни квалификации на тима срещу Молдова (12 ноември) и срещу Норвегия (16 ноември), обявиха от федерацията.

Прави впечатление, че в състава е халфът на Интер Милано Николо Барела, който е наказан за първата среща заради натрупани картони, но може да бъде използван във втория мач с Норвегия, който се играе на стадион "Сан Сиро" в Милано.

Треньорът извика още нападателя на Аталанта Джанлука Скамака, който се завръща след дълга контузия, както и защитника на Наполи Алесандро Буонджорно, като първият не е играл за Италия от Евро 2024, а вторият - от март 2025.

Донякъде изненадващо е, че в отбора има четирима вратари, като за първи път цветовете на Италия може да защитава вратарят на Каляри Елиа Каприле, който е повикан на мястото на контузения страж на Наполи Алекс Мерет.

"Скуадра адзура" пропусна последните две световни първенства, като в момента е на второ място в групата, което дава право на бараж, но отборът може да завърши първи и да заслужи директно класиране при победи над Молдова и Норвегия.

