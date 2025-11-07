Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия

Селекционерът на националния отбор на Италия Дженаро Гатузи повика 27 играчи за последните световни квалификации на тима срещу Молдова (12 ноември) и срещу Норвегия (16 ноември), обявиха от федерацията.

Прави впечатление, че в състава е халфът на Интер Милано Николо Барела, който е наказан за първата среща заради натрупани картони, но може да бъде използван във втория мач с Норвегия, който се играе на стадион "Сан Сиро" в Милано.

Треньорът извика още нападателя на Аталанта Джанлука Скамака, който се завръща след дълга контузия, както и защитника на Наполи Алесандро Буонджорно, като първият не е играл за Италия от Евро 2024, а вторият - от март 2025.

Донякъде изненадващо е, че в отбора има четирима вратари, като за първи път цветовете на Италия може да защитава вратарят на Каляри Елиа Каприле, който е повикан на мястото на контузения страж на Наполи Алекс Мерет.

"Скуадра адзура" пропусна последните две световни първенства, като в момента е на второ място в групата, което дава право на бараж, но отборът може да завърши първи и да заслужи директно класиране при победи над Молдова и Норвегия.