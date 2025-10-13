БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Наркотикът е открит в автомобил при спецоперация в Ямбол

ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин
Слушай новината

ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин. Наркотикът е открит в автомобил при спецоперация в Ямбол.

Акцията е проведена на 10 октомври 2025 г. В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж.

На задната седалка в колата са намерени 9 прозрачни найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото е реагирало на метамфетамин.

Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Снимки: ГДБОП

На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

#ГДБОП акция #наркотици

Последвайте ни

