Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Георги Бобев: България я има на картата на зимните спортове

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски коментира изминалия сезон.

Георги Бобев
Снимка: Startphoto.bg
Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев оцени изминалия сезон като изключително успешен, но открои и трудностите пред родните състезатели, включително невъзможността да се подготвят в България заради липсата на съоръжения.

„Резултатите на Тервел (Замфиров), на Малена (Замфирова), на Радослав Янков, на Александър Кръшняк през този сезон показаха, че вървим по правилния път. Ние изпращаме един много дълъг, но успешен сезон за Българската федерация по ски - сезон, в който след 46 години отново нашата федерация има олимпийски медалист. Сезон, в който имахме много сериозни постижения от нашите състезатели в редица спортове. Сезон, който ни кара да сме оптимисти, но и реалисти за бъдещето, защото както спомена и г-н (Анатолий) Замфиров, в България зимните спортове са поставени в едно неравностойно положение. Базата, за която говорим десетилетия наред, отсъства. За да се развива спортът, това е conditio sine qua non - условие, без което не можем - адекватна база, съвременна база“, обясни вицепрезидентът на федерацията Георги Бобев на пресконференция в София.

Сноубордистът Тервел Замфиров завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари, а състезателят в ски скоковете Владимир Зографски за пръв път в кариерата си се качи на подиум в старт от Световната купа.

„Всички ние бяхме и на зимната Олимпиада - много от вас бяха там, видяха за какви съоръжения и за какво ниво на развитие във водещите нации става дума. Така че ние сме поставени в ситуация, в която трябва да се съревноваваме вече с големите държави и трябва да имаме съответните условия за подготовка, за организация на състезания във всички спортове. Не бих искал да коментираме какво е състоянието в останалите дисциплини, но един (Владимир) Зографски, който направи подиум този сезон в Световната купа по ски, идва от държава, в която няма работещо съоръжение 35 години. Така че България я има на картата на зимните спортове, може би това е основният извод от този сезон. Както е било десетилетия, даже вече повече от столетие за нашата федерация, но предизвикателствата в бъдеще време са много и заедно трябва спортната общност, нашето общество, медиите, държавата, курортите, да вървим напред, да създаваме условия, за да имаме такива резултати, на които да се радваме“, добави Бобев.

Треньорът и баща на Тервел и Малена - Анатолой Замфиров, демонстрира същото мнение относно условията в страната, но и изрази надежда за подобрение, тъй като според него държавата и федерацията вършат работата си.

ТОП 24

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
1
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
2
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
3
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
4
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
5
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за...
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
6
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Други спортове

Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за световното в Орегон
Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за световното в Орегон
Анатолий Замфиров: Възстановяването на Малена върви много добре
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за следващия сезон
Спортни новини 15.04.2026 г., 12:25 ч.
Никола Цолов участва в картинг състезанието "Еко 12 часа на България"
Часовник, отброяващ времето до старта на Обиколката на Италия, ще бъде открит пред „Св. Александър Невски"
Водещи новини

Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще бъде използвано за купуване на избор Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще бъде използвано за купуване на избор
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и тефтер с имена Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и тефтер с имена
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Четирима пострадаха при катастрофа на АМ „Струма“, сред...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Замърсена с нитрати и хром питейна вода във Великотърновско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за...
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
