Георги Бобев: България я има на картата на зимните спортове

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев оцени изминалия сезон като изключително успешен, но открои и трудностите пред родните състезатели, включително невъзможността да се подготвят в България заради липсата на съоръжения.

„Резултатите на Тервел (Замфиров), на Малена (Замфирова), на Радослав Янков, на Александър Кръшняк през този сезон показаха, че вървим по правилния път. Ние изпращаме един много дълъг, но успешен сезон за Българската федерация по ски - сезон, в който след 46 години отново нашата федерация има олимпийски медалист. Сезон, в който имахме много сериозни постижения от нашите състезатели в редица спортове. Сезон, който ни кара да сме оптимисти, но и реалисти за бъдещето, защото както спомена и г-н (Анатолий) Замфиров, в България зимните спортове са поставени в едно неравностойно положение. Базата, за която говорим десетилетия наред, отсъства. За да се развива спортът, това е conditio sine qua non - условие, без което не можем - адекватна база, съвременна база“, обясни вицепрезидентът на федерацията Георги Бобев на пресконференция в София.

Сноубордистът Тервел Замфиров завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари, а състезателят в ски скоковете Владимир Зографски за пръв път в кариерата си се качи на подиум в старт от Световната купа.

„Всички ние бяхме и на зимната Олимпиада - много от вас бяха там, видяха за какви съоръжения и за какво ниво на развитие във водещите нации става дума. Така че ние сме поставени в ситуация, в която трябва да се съревноваваме вече с големите държави и трябва да имаме съответните условия за подготовка, за организация на състезания във всички спортове. Не бих искал да коментираме какво е състоянието в останалите дисциплини, но един (Владимир) Зографски, който направи подиум този сезон в Световната купа по ски, идва от държава, в която няма работещо съоръжение 35 години. Така че България я има на картата на зимните спортове, може би това е основният извод от този сезон. Както е било десетилетия, даже вече повече от столетие за нашата федерация, но предизвикателствата в бъдеще време са много и заедно трябва спортната общност, нашето общество, медиите, държавата, курортите, да вървим напред, да създаваме условия, за да имаме такива резултати, на които да се радваме“, добави Бобев.

Треньорът и баща на Тервел и Малена - Анатолой Замфиров, демонстрира същото мнение относно условията в страната, но и изрази надежда за подобрение, тъй като според него държавата и федерацията вършат работата си.