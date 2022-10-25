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Георги Гинчев ще ръководи дербито Левски – ЦСКА 1948

от БНТ
22:05, 25.10.2022
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Георги Гинчев ще ръководи дербито Левски – ЦСКА 1948
Снимка: БГНЕС
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Георги Гинчев бе назначен за главен рефер на един от най-интересните сблъсъци от 16-ия кръг на Първа лига между отброите на Левски и ЦСКА 1948.

Негови асистенти ще бъдат Георги Дойнов и Даниел Ников, а за ВАР ще отговаря Владимир Вълков. Мачът е в събота от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов”.

Георги Гинчев ще ръководи Левски – ЦСКА 1948

28 октомври 2022 г., петък, 16:15 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЛОКОМОТИВ (Пловдив)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Николай Георгиев Ангелов

28 октомври 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Валентин Желев Добрев

29 октомври 2022 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Радан Василев Мирянов

29 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Георгиев Стоичков

30 октомври 2022 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Славия - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Александър Костадинов Костадинов

30 октомври 2022 г., неделя, 15:15 ч.

Хебър 1918 - ПФК Ботев (Пловдив)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Николай Тодоров Петров

30 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Николай Йорданов Колев

31 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое (Стара Загора)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Петър Стоянов Петров

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#Георги Гинчев #Първа лига #ЦСКА 1948 #левски
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