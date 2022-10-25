Георги Гинчев ще ръководи дербито Левски – ЦСКА 1948
Георги Гинчев бе назначен за главен рефер на един от най-интересните сблъсъци от 16-ия кръг на Първа лига между отброите на Левски и ЦСКА 1948.
Негови асистенти ще бъдат Георги Дойнов и Даниел Ников, а за ВАР ще отговаря Владимир Вълков. Мачът е в събота от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов”.
Георги Гинчев ще ръководи Левски – ЦСКА 1948
28 октомври 2022 г., петък, 16:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЛОКОМОТИВ (Пловдив)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Николай Георгиев Ангелов
28 октомври 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Валентин Желев Добрев
29 октомври 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Радан Василев Мирянов
29 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
30 октомври 2022 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Славия - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Александър Костадинов Костадинов
30 октомври 2022 г., неделя, 15:15 ч.
Хебър 1918 - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Николай Тодоров Петров
30 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Николай Йорданов Колев
31 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое (Стара Загора)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Петър Стоянов Петров
Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber
Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новиниНамерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok