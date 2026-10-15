Георги Илиев: Трябва ни още малко самочувствие

Георги Илиев-Майкъла говори пред медиите след загубата на ЦСКА от Монако с 1:2 у дома в Лигата на конференциите.

"Червените" играха достойно, но въпреки това инкасираха поражение от лидера в Лига 1.

"За мен ЦСКА игра добре, те от две положения вкараха два гола. Трябва ни още малко самочувствие. Все пак знаете българският футбол какъв е, отражение си дава. Добър мач за ЦСКА. В ЦСКА винаги трябва да вярваш, че си най-добрият. На нас много лесно ни вкараха два гола, все още имаме проблеми в защита. Мисля, че повече не могат да дадат. Това е нов треньор, той тепърва ги разучава и очаквам все по-добре и по-добре да играят. Както и първото полувреме с ЦСКА 1948", започна той.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА не вижда разлика в играта, след назначението на Маркус Гиздол, предвид факта, че германецът няма достатъчно време да наложи стила си.

"Наистина не ми направи добро впечатление да се рита в тъч от център. Маркус Гиздол го приема от Христо Янев като даденост. Значи ние сме ПСЖ. Такава простотия няма. Не виждам още промяна, просто той ги намества, напасва. Трябва време, за 10 дена не можеш да влезеш в отбора, да ги разучиш. Ние имаме много добри играчи. Трансферите са много добри", допълни Илиев.

Той говори и за новия стадион на клуба.

"Очаквам до един месец да се върнем в новия си дом. Страхотен е, такова нещо в България не е правено. Единственият собственик в последните 30-35 години, който инвестира в ЦСКА. Нито един не е инвестирал в стадиона, един човек ни прави три обекта за 100 и кусур милиона", допълни Илиев.

Според него ръководните фактори в българския футбол трябва да развиват детско-юношеския спорт.