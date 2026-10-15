БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 08:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Илиев: Трябва ни още малко самочувствие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Бившият футболист и треньор на ЦСКА определи мача срещу Монако за добър.

Георги Илиев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Георги Илиев-Майкъла говори пред медиите след загубата на ЦСКА от Монако с 1:2 у дома в Лигата на конференциите.

"Червените" играха достойно, но въпреки това инкасираха поражение от лидера в Лига 1.

"За мен ЦСКА игра добре, те от две положения вкараха два гола. Трябва ни още малко самочувствие. Все пак знаете българският футбол какъв е, отражение си дава. Добър мач за ЦСКА. В ЦСКА винаги трябва да вярваш, че си най-добрият. На нас много лесно ни вкараха два гола, все още имаме проблеми в защита. Мисля, че повече не могат да дадат. Това е нов треньор, той тепърва ги разучава и очаквам все по-добре и по-добре да играят. Както и първото полувреме с ЦСКА 1948", започна той.

Бившият футболист и треньор на ЦСКА не вижда разлика в играта, след назначението на Маркус Гиздол, предвид факта, че германецът няма достатъчно време да наложи стила си.

"Наистина не ми направи добро впечатление да се рита в тъч от център. Маркус Гиздол го приема от Христо Янев като даденост. Значи ние сме ПСЖ. Такава простотия няма. Не виждам още промяна, просто той ги намества, напасва. Трябва време, за 10 дена не можеш да влезеш в отбора, да ги разучиш. Ние имаме много добри играчи. Трансферите са много добри", допълни Илиев.

Той говори и за новия стадион на клуба.

"Очаквам до един месец да се върнем в новия си дом. Страхотен е, такова нещо в България не е правено. Единственият собственик в последните 30-35 години, който инвестира в ЦСКА. Нито един не е инвестирал в стадиона, един човек ни прави три обекта за 100 и кусур милиона", допълни Илиев.

Според него ръководните фактори в българския футбол трябва да развиват детско-юношеския спорт.

"Няма българи, просто не са на добро ниво. Нямаме юноши, държавата е абдикирала от детско-юношеския спорт. Нямаме условия, освен Лудогорец. Деца, юноши и младежи, където да играят. Като питах Спас Джевизов къде играят юношите преди време, той вика Тръбич и т.н. Това е трагедията и тя е на държавно ниво", завърши бившият национал на България.

Свързани статии:

ЦСКА се бори до последно, но отстъпи пред Монако при завръщането си в евротурнирите
ЦСКА се бори до последно, но отстъпи пред Монако при завръщането си в евротурнирите
Българският отбор изигра силен мач пред повече от 20 000 на "Васил...
Чете се за: 06:40 мин.
#Георги Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
1
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
2
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
4
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
5
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери
6
Застраховката "Гражданска отговорност" ще може да се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Футбол

Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Ювентус надви Селта Виго след обрат и гол в добавеното време Ювентус надви Селта Виго след обрат и гол в добавеното време
Чете се за: 01:27 мин.
Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Йордан Лечков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:22 мин.
Трабзонспор и Панатинайкос постигнаха успехи в Лигата на конференциите Трабзонспор и Панатинайкос постигнаха успехи в Лигата на конференциите
Чете се за: 02:50 мин.
Милан и Олимпик Лион демонстрираха офанзивната си мощ за победи в Лига Европа Милан и Олимпик Лион демонстрираха офанзивната си мощ за победи в Лига Европа
Чете се за: 03:30 мин.
Лига Европа: НЕК Ниймеген - Левски (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: НЕК Ниймеген - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове
НАТО засилва позициите си по Източния фланг и увеличава...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна Технически или политически проблем? Възстановена е работата на сателитната връзка на "Старлинк" за Украйна
Чете се за: 02:45 мин.
По света
САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април САЩ удължиха разрешението за сделки с "Лукойл" до април
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Най-малко пет жертви на наводненията в Турция и Гърция (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Продуцентът на "Бангаранга" очаква фантастично издание в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ