Георгиев и Вадефул обсъдиха примирието Израел–Хамас и сигурността в региона

Примирие между Израел и Хамас и освобождаването на заложниците бяха основна тема на брифинга на външните министри на България и Германия – Георг Георгиев и Йохан Вадефул, който е на официално посещение у нас. И двамата подчертаха, че оттук нататък предстои много работа за стабилизиране на региона на Близкия изток.

Именно в това как оттук насетне това примирие може да бъде постоянно, а не да се окаже поредното замразяване на този дългогодишен конфликт, който след няколко години отново да избухне, се крие предизвикателството“, коментира в София доктор Йохан Вадефул, външен министър на Германия. Той добави, че палестинските лидери трябва да гарантират, че Хамас няма бъдеще – нито в гражданско, нито в военно, нито в политическо отношение. Както българската, така и немската позиция е категорично за решение с две държави.

Георг Георгиев, министър на външните работи на България: „Трябва да започна с добрата новина от днешния ден, а именно примирието, постигнато между Израел и Хамас. Примирие, на което се надявахме дълго време. Примирие, за което трябва да отдадем дължимото на президента Тръмп и неговата администрация, и което е много ценно и важно за нас като държави и народи. С освобождаването на заложниците от терористите на Хамас бяха освободени български граждани, германци и невинни хора. Оттук нататък започва оздравителният процес – възстановяването на Газа, прекратяването на страданията и хуманитарната катастрофа, и даването на нова посока за Близкия изток.“ Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: „Но с това започва и следващата глава. Трябва да се справим с новите задачи, които предстоят, защото чрез това споразумение все още далеч не е постигнат мир в региона. Необходими са много още стъпки. В момента много държавни и правителствени глави заседават в Шарм ел Шейх, за да се стигне до решения, свързани с деветте държави, за които ние се застъпваме.“

Разговорите на Георг Георгиев и Йохан Вадефул продължават, като те обсъждат и военно-промишленото сътрудничество между България и Германия, сигурността на Черноморския регион, както и укрепването на източния фланг на НАТО срещу заплахите, идващи от Русия.

Доктор Йохан Вадефул подчерта, че след като американският президент Доналд Тръмп постигне целите си в Близкия изток, трябва да се усили натискът срещу Владимир Путин за намиране на решение на военната криза и войната в Украйна.

