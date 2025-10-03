БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гергана Иванова се завръща в България, ще играе за БК Монтана 2003

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази
Гергана Иванова се завръща в България, ще играе за БК Монтана 2003
Слушай новината

Националката Гергана Иванова ще подсили баскетболния Монтана 2003, съобщиха официално от клуба.

"През годините Гери бе част от съставите на Берое Стара Загора, Славия, Шампион 2006 и Левски в България. В чужбина е била част от състава на БЕАК (Унгария), Измит (Турция), Келтерн (Германия) и Бреша (Италия). Успех и късмет, Гери", написаха от Монтана 2003 в профила си в социалната платформа Фейсбук.

През миналия сезон Иванова игра за италианския Бреша.

След броени дни, на 8 октомври, шампионът на България при жените Монтана 2003 ще започне участието си в Адриатическата лига за сезон 2025/2026 с домакинство срещу босненския Орлови.

#Гергана Иванова #БК Монтана 2003

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Български баскетбол

Първи успех за тима на Келтерн и Карина Константинова в баскетболната Бундеслига
Първи успех за тима на Келтерн и Карина Константинова в баскетболната Бундеслига
Отличен Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в баскетболната Бундеслигата Отличен Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в баскетболната Бундеслигата
Чете се за: 00:57 мин.
Коди Милър-Макинтайър на висота, но Цървена звезда с ново разочарование в Евролигата (ВИДЕО) Коди Милър-Макинтайър на висота, но Цървена звезда с ново разочарование в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Везенков и Олимпиакос се предадоха пред Реал (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос се предадоха пред Реал (ВИДЕО)
Чете се за: 04:07 мин.
Варна посрещна подобаващо световния вицешампион Борис Начев Варна посрещна подобаващо световния вицешампион Борис Начев
Чете се за: 01:20 мин.
Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ