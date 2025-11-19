БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гергана Иванова: Ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Национални отбори
Запази

България победи Черна гора с 66:62 за трети успех в квалификациите за Евробаскет 2027.

Гергана Иванова: Ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Гергана Иванова заяви, че българският национален отбор за жени ще гони до дупка класиране на европейско първенство. Селекцията на Таня Гатева изстрада своя трети успех в квалификациите за Евробаскет 2027, след като победи Черна гора с 66:62 в „Арена Ботевград“.

Новото попълнение на Роял Касторс Брен бе сред основните фактори за победата на „лъвиците“. Гардът реализира изключителна важа стрелба в края на мача и поведе листата на реализаторите. Иванова финишира с 15 точки, 2 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 игрови минути.

„Черна гора е добър отбор, има идея в нападение и добри реализатори. Резултатът не е изненада за мен, има върху какво да работим и можеше със сигурност да изиграем по-добре. Надявам се през март да го направим“, каза Иванова.

Една от ключовите фигури в редиците на представителния ни тим коментира и присъствието на Карина Константинова, с която са много близки приятелки.

„Нейната енергия е важна абсолютно винаги. Тя е нашият емоционален двигател, зарежда ни страшно много с тази позитивна енергия. Аз смятам, че това е от изключително значение за нас, защото ако не се борим в защита и нямаме тази енергия, няма да имаме такъв шанс да побеждаваме отбори като Черна гора", сподели Гергана Ивванова.

„Мечтите остават такива, каквито бяха и преди тези три мача – класиране на европейско първенство. Ще го гоним до дупка и каквото да ни коства. Гарантирам, че тези 13 момичета, които сме ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола“, добави тя.

Иванова говори и за своя трансфер, като до края на сезона ще носи екипа на белгийския Роял Кастрос Брен.

„Трансферът ми се случи малко преди да започне лагера на националния отбор. Отивам изключително мотивирана, това е отбор от Еврокъп. Белгийките имат амбиции, ще гоним спечелването на купата и титлата в първенството. Надявам се да постигнем тези цели“, коментира новото попълнение на Роял Касторс Брен.

Свързани статии:

Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново
Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново
Варненката завърши с 10 точки, 3 борби и 4 асистенции за успеха на...
Чете се за: 02:52 мин.
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева сломи и Черна гора в пресявките.
Чете се за: 03:22 мин.
#Гергана Иванова #Женски национален отбор по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
3
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
5
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Европейски баскетбол

Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново
Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027 Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:22 мин.
Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027 Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:00 мин.
Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия
Чете се за: 01:52 мин.
Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:27 мин.
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027 В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ