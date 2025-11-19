Гергана Иванова: Ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола

Гергана Иванова заяви, че българският национален отбор за жени ще гони до дупка класиране на европейско първенство. Селекцията на Таня Гатева изстрада своя трети успех в квалификациите за Евробаскет 2027, след като победи Черна гора с 66:62 в „Арена Ботевград“.

Новото попълнение на Роял Касторс Брен бе сред основните фактори за победата на „лъвиците“. Гардът реализира изключителна важа стрелба в края на мача и поведе листата на реализаторите. Иванова финишира с 15 точки, 2 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 игрови минути.

„Черна гора е добър отбор, има идея в нападение и добри реализатори. Резултатът не е изненада за мен, има върху какво да работим и можеше със сигурност да изиграем по-добре. Надявам се през март да го направим“, каза Иванова.

Една от ключовите фигури в редиците на представителния ни тим коментира и присъствието на Карина Константинова, с която са много близки приятелки.

„Нейната енергия е важна абсолютно винаги. Тя е нашият емоционален двигател, зарежда ни страшно много с тази позитивна енергия. Аз смятам, че това е от изключително значение за нас, защото ако не се борим в защита и нямаме тази енергия, няма да имаме такъв шанс да побеждаваме отбори като Черна гора", сподели Гергана Ивванова.

„Мечтите остават такива, каквито бяха и преди тези три мача – класиране на европейско първенство. Ще го гоним до дупка и каквото да ни коства. Гарантирам, че тези 13 момичета, които сме ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола“, добави тя.

Иванова говори и за своя трансфер, като до края на сезона ще носи екипа на белгийския Роял Кастрос Брен.