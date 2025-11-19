Гергана Иванова: Ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола

България победи Черна гора с 66:62 за трети успех в квалификациите за Евробаскет 2027.
Гергана Иванова заяви, че българският национален отбор за жени ще гони до дупка класиране на европейско първенство. Селекцията на Таня Гатева изстрада своя трети успех в квалификациите за Евробаскет 2027, след като победи Черна гора с 66:62 в „Арена Ботевград“.
Новото попълнение на Роял Касторс Брен бе сред основните фактори за победата на „лъвиците“. Гардът реализира изключителна важа стрелба в края на мача и поведе листата на реализаторите. Иванова финишира с 15 точки, 2 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 игрови минути.
„Черна гора е добър отбор, има идея в нападение и добри реализатори. Резултатът не е изненада за мен, има върху какво да работим и можеше със сигурност да изиграем по-добре. Надявам се през март да го направим“, каза Иванова.
Една от ключовите фигури в редиците на представителния ни тим коментира и присъствието на Карина Константинова, с която са много близки приятелки.
„Нейната енергия е важна абсолютно винаги. Тя е нашият емоционален двигател, зарежда ни страшно много с тази позитивна енергия. Аз смятам, че това е от изключително значение за нас, защото ако не се борим в защита и нямаме тази енергия, няма да имаме такъв шанс да побеждаваме отбори като Черна гора", сподели Гергана Ивванова.
„Мечтите остават такива, каквито бяха и преди тези три мача – класиране на европейско първенство. Ще го гоним до дупка и каквото да ни коства. Гарантирам, че тези 13 момичета, които сме ще дадем сърцата си, за да е възможно най-светло бъдещето на баскетбола“, добави тя.
Иванова говори и за своя трансфер, като до края на сезона ще носи екипа на белгийския Роял Кастрос Брен.
„Трансферът ми се случи малко преди да започне лагера на националния отбор. Отивам изключително мотивирана, това е отбор от Еврокъп. Белгийките имат амбиции, ще гоним спечелването на купата и титлата в първенството. Надявам се да постигнем тези цели“, коментира новото попълнение на Роял Касторс Брен.