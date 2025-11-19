Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново

Борислава Христова коментира третата поредна победа на женския национален отбор в квалификациите за Евробаскет 2027. „Лъвиците“ записаха труден успех над Черна гора с 66:62 в "Арена Ботевград".

Капитанът на българките изигра ключова роля за успеха. Баскетболистката на Атинайкос постави името си сред реализаторите и помогна за силното второ полувреме. Христова завърши с 10 точки, 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 38 минути, прекарани на паркета.

„Тази победа е изключително ценна за нас, излязохме доста неуверено. Очаквахме такава битка от Черна гора, знаехме, че гостите ще излязат подготвени и много агресивни, защото за тях това един последен шанс. Мисля, че имахме нужда от тази грозна победа, за да изчистим някои неща и да не се възвишаваме. Оттук-нататък изчистваме грешите и продължаваме напред към следващия прозорец", каза Христова.

"Въпреки грешките, които допуснахме, взехме доста по-правилни решения от тях и успяхме да се поздравим с победа“, добави крилото.

„Бяхме доста тихи през първата част, както и залата. Публиката е нашият шести играч и от тях черпим енергията, с която излязохме през второто полувреме. Усетихме това от хората, за което искам да им благодаря. За нас е огромна чест да играем пред нашите фенове, това също ни даде доза енергия", добави Христова.

Варненката обърна внимание и на това какво предстои на „лъвиците“ в пресявките.

„Изключително важно е, че сме с три победи в края на този игрови прозорец. Нашата цел е да сме 6/6 в следващата фаза. Ще се радваме тази вечер и от утре забравяме за тези три успеха. През март всичко започва наново, защото ни трябват нови три победи, за да имаме една идея по-лесна група в следващия етап.“

„Последните две години са този лъч и промяна, от която имахме нужда. Този дъх надежда. Всеки се труди изключително много на игрището и извън него. Момичетата идват подготвени. Надявам се с това да започне една промяна и да вдъхновим младите момичета, че има към какво да се стремят и че искат да са част от националния отбор“, завърши Христова.



