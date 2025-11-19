БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Варненката завърши с 10 точки, 3 борби и 4 асистенции за успеха на България над Черна гора у дома.

Борислава Христова: Утре забравяме за тези три успеха, през март всичко започва наново
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Борислава Христова коментира третата поредна победа на женския национален отбор в квалификациите за Евробаскет 2027. „Лъвиците“ записаха труден успех над Черна гора с 66:62 в "Арена Ботевград".

Капитанът на българките изигра ключова роля за успеха. Баскетболистката на Атинайкос постави името си сред реализаторите и помогна за силното второ полувреме. Христова завърши с 10 точки, 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 38 минути, прекарани на паркета.

„Тази победа е изключително ценна за нас, излязохме доста неуверено. Очаквахме такава битка от Черна гора, знаехме, че гостите ще излязат подготвени и много агресивни, защото за тях това един последен шанс. Мисля, че имахме нужда от тази грозна победа, за да изчистим някои неща и да не се възвишаваме. Оттук-нататък изчистваме грешите и продължаваме напред към следващия прозорец", каза Христова.

"Въпреки грешките, които допуснахме, взехме доста по-правилни решения от тях и успяхме да се поздравим с победа“, добави крилото.

„Бяхме доста тихи през първата част, както и залата. Публиката е нашият шести играч и от тях черпим енергията, с която излязохме през второто полувреме. Усетихме това от хората, за което искам да им благодаря. За нас е огромна чест да играем пред нашите фенове, това също ни даде доза енергия", добави Христова.

Варненката обърна внимание и на това какво предстои на „лъвиците“ в пресявките.

„Изключително важно е, че сме с три победи в края на този игрови прозорец. Нашата цел е да сме 6/6 в следващата фаза. Ще се радваме тази вечер и от утре забравяме за тези три успеха. През март всичко започва наново, защото ни трябват нови три победи, за да имаме една идея по-лесна група в следващия етап.“

Последните две години са този лъч и промяна, от която имахме нужда. Този дъх надежда. Всеки се труди изключително много на игрището и извън него. Момичетата идват подготвени. Надявам се с това да започне една промяна и да вдъхновим младите момичета, че има към какво да се стремят и че искат да са част от националния отбор“, завърши Христова.


Свързани статии:

Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева сломи и Черна гора в пресявките.
Чете се за: 03:22 мин.
Баскетбол: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
Баскетбол: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
Селекцията на Таня Гатева ликува и срещу Черна гора с 66:62 в среща...
#Борислава Христова, баскетбол #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
3
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
5
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
5
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Европейски баскетбол

Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027
Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027 Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:00 мин.
Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия
Чете се за: 01:52 мин.
Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:27 мин.
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027 В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Чете се за: 02:02 мин.
"Дабъл-дабъл" на Борислав Младенов донесе четвърти успех на Виена в Австрия "Дабъл-дабъл" на Борислав Младенов донесе четвърти успех на Виена в Австрия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Руски атаки убиха 32-ма души в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ