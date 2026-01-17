БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гергана Топалова отпадна на крачка от финала в Буенос Айрес

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

гергана топалова направи обрат класира втория кръг тенис турнира клей орландо
Българската тенисистка Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на единично на турнира на червени кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Топалова отстъпи пред третата поставена Далила Спитери (Италия) с 1:6, 4:6 в мач, продължил час и 20 минути.

Седмата в схемата българка осъществи пробив в самото началото на двубоя, но италианката веднага изравни и със серия от шест поредни гейма стигна до успешното 6:1.

Последва доста по-оспорвана втора част, в която Спитери реализира пробив в деветия гейм за преднина от 5:4. Гергана Топалова стигна до 40:0 при сервис на противничката, но италианската тенисистка отрази трите точки за пробив и приключи срещата при втория си мачбол.

