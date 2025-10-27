БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гергана Топалова отпадна в Кали

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Двубоят продължи два часа и 3 минути.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на WTA 125 турнира в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара.

Поставената под №5 българка загуби от втората поставена в пресявките рускиня Анастасия Золотарева с 2:6, 6:4, 6:2. Двубоят продължи два часа и 3 минути.

Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна два пробива и съперничката й изравни. В третата решителна част рускинята стартира с ранен брейк и взе аванс от 3:0, след което с нова серия от три поредни части затвори мача.

Българката, която победи в първия кръг представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3, все пак заработи 4 точки за световната ранглиста.

#Гергана Топалова

