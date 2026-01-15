Гергана Топалова продължава към четвъртфиналите в Буенос Айрес

Гергана Топалова си гарантира място на четвъртфиналите в Буенос Айрес. На аржентинска земя българката отказа представителката на домакините Карла Маркъс със 7:5, 6:3 в мач, продължил час и 40 минути.

Двете си размениха по два пробива в началото на мача, след което Топалова взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Втората част предложи седем брейка в девет гейма, но българката взе аванс от 3:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на полуфиналите тя ще играе срещу друга представителка на домакините - Хустина Мария Гонсалес Даниеле.