Гергана Топалова се класира за полуфиналите на турнир в Буенос Айрес

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Поставената под №7 българка осъществи обрат и на четвъртфиналите победи представителката на домакините Хустина Мария Гонсалес Даниеле с 6:7(4), 6:1, 6:1. Срещата продължи два часа и 8 минути.

25-годишната Топалова започна силно и поведе с 5:1 в първия сет, но допусна изравняване при 5:5, след като при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис. Последва тайбрек, в който българката отстъпи с 4-7 точки.

В следващите два сета Топалова наложи пълен контрол върху играта и ги спечели убедително с по 6:1, за да си осигури място сред най-добрите четири на турнира.

На полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от мача между третата поставена Далила Спитери (Италия) и №8 в схемата Виктория Родригес (Мексико).