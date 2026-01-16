БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на турнир в Буенос Айрес

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Българската тенисистка продължава с победите в Аржентина.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Поставената под №7 българка осъществи обрат и на четвъртфиналите победи представителката на домакините Хустина Мария Гонсалес Даниеле с 6:7(4), 6:1, 6:1. Срещата продължи два часа и 8 минути.

25-годишната Топалова започна силно и поведе с 5:1 в първия сет, но допусна изравняване при 5:5, след като при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис. Последва тайбрек, в който българката отстъпи с 4-7 точки.

В следващите два сета Топалова наложи пълен контрол върху играта и ги спечели убедително с по 6:1, за да си осигури място сред най-добрите четири на турнира.

На полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от мача между третата поставена Далила Спитери (Италия) и №8 в схемата Виктория Родригес (Мексико).

#Гергана Топалова

