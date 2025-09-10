Германия оформи финалното каре на Евробаскет 2025. Световните шампиони се справиха със Словения в последния четвъртфинал в "Арена Рига" в столицата на Латвия с 99:91.

Бундестима преодоля трудно първо полувреме, в което изоставаше с 13 точки по едно време, и макар че не съумя да неутрализира Лука Дончич, намери сили да реализира обрат, благодарение на добрата си отборна игра.

Така Германия ще спори за място на финала с Финландия, който по-рано днес елиминира Грузия.

Двубоят не започна на най-бързите темпове, за което бяха виновни и символичните гости, които извършиха доста нарушения, две от които бяха дело и на голямата звезда Лука Дончич. Словенците доминираха в подкошието, особено в това на съперника, но така и не успяваха да се възползват от това си предимство. В края на встъпителния период обаче гардът на ЛА Лейкърс намери ритъм в нападение, а Клемен Препелич също се разигра, и така момчетата на Александер Секулич приключиха първите 10 минути със стабилен аванс от 32:21.

Франц Вагнер не оставаше длъжен на Дончич и беше динамото на германците в нападение, въпреки че той и неговите съотборници не успяха да се възползват на максимум от минутите без словенската звезда на паркета. Постепенно обаче символичните домакини съкратиха изоставането си при 34:36, което предизвика таймаут на Секулич. Атаката на Словения бе в период на застой, но гардът на ЛА Лейкърс отново пое нещата в собствени ръце, което бе достатъчно за неговия тим да се оттегли на почивката при резултат 51:45. Самият той отбеляза 22 от тях.

Успеваемостта в нападение спадна и за двата отбора в третата четвърт, която в по-голямата си част наподобяваше на първата. Разликата от около 6 точки се запази почти до края на периода, но точен изстрел зад центъра със сирената на Тристан да Силва даде нужния импулс на Бундестима за заключителните 10 минути - 70:74.

Тройка на Андреас Обст върна аванса на световните шампиони за първи път от средата на първата част, което върна Дончич на паркета. Словенската суперзвезда отново даваше всичко от себе си, като дори за кратко възстанови предимството на своя тим с тройка за 86:85, но германският устрем вече изглеждаше трудно да бъде спрян. Денис Шрьодер отвърна с точен изстрел зад дъгата, а Даниел Тайс и Маодо Ло вкараха ключови наказателни удари за 92:87 при оставащи 2:12 минути. До края на последния четвъртфинал Бундестима не трепна нито в нападение, нито в защита, и така той затвори срещата с 99:91.

Франц Вагнер се отличи за Германия с 23 точки, 7 борби и 4 асистенции, капитанът Денис Шрьодер се включи с 20 точки и 7 завършващи подавания, а Даниел Тайс добави 15 точки и 9 овладени под двата ринга топки.

Лука Дончич за пореден път най-резултатен на паркета със своите 39 точки, 10 борби ("дабъл-дабъл") и 7 асистенции, но след него в листата на реализаторите се наредиха Клемен Препелич и Грегор Хорват с 13 и 11 съответно.