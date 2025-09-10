БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германия оформи финалното каре на Евробаскет

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Бундестима изоставаше с 13 точки през първото полувреме, но реализира обрат, за да елиминира Словения и Лука Дончич.

Национален отбор на Германия по баскетбол
Снимка: FIBA.basketball
Слушай новината

Германия оформи финалното каре на Евробаскет 2025. Световните шампиони се справиха със Словения в последния четвъртфинал в "Арена Рига" в столицата на Латвия с 99:91.

Бундестима преодоля трудно първо полувреме, в което изоставаше с 13 точки по едно време, и макар че не съумя да неутрализира Лука Дончич, намери сили да реализира обрат, благодарение на добрата си отборна игра.

Така Германия ще спори за място на финала с Финландия, който по-рано днес елиминира Грузия.

Двубоят не започна на най-бързите темпове, за което бяха виновни и символичните гости, които извършиха доста нарушения, две от които бяха дело и на голямата звезда Лука Дончич. Словенците доминираха в подкошието, особено в това на съперника, но така и не успяваха да се възползват от това си предимство. В края на встъпителния период обаче гардът на ЛА Лейкърс намери ритъм в нападение, а Клемен Препелич също се разигра, и така момчетата на Александер Секулич приключиха първите 10 минути със стабилен аванс от 32:21.

Франц Вагнер не оставаше длъжен на Дончич и беше динамото на германците в нападение, въпреки че той и неговите съотборници не успяха да се възползват на максимум от минутите без словенската звезда на паркета. Постепенно обаче символичните домакини съкратиха изоставането си при 34:36, което предизвика таймаут на Секулич. Атаката на Словения бе в период на застой, но гардът на ЛА Лейкърс отново пое нещата в собствени ръце, което бе достатъчно за неговия тим да се оттегли на почивката при резултат 51:45. Самият той отбеляза 22 от тях.

Успеваемостта в нападение спадна и за двата отбора в третата четвърт, която в по-голямата си част наподобяваше на първата. Разликата от около 6 точки се запази почти до края на периода, но точен изстрел зад центъра със сирената на Тристан да Силва даде нужния импулс на Бундестима за заключителните 10 минути - 70:74.

Тройка на Андреас Обст върна аванса на световните шампиони за първи път от средата на първата част, което върна Дончич на паркета. Словенската суперзвезда отново даваше всичко от себе си, като дори за кратко възстанови предимството на своя тим с тройка за 86:85, но германският устрем вече изглеждаше трудно да бъде спрян. Денис Шрьодер отвърна с точен изстрел зад дъгата, а Даниел Тайс и Маодо Ло вкараха ключови наказателни удари за 92:87 при оставащи 2:12 минути. До края на последния четвъртфинал Бундестима не трепна нито в нападение, нито в защита, и така той затвори срещата с 99:91.

Франц Вагнер се отличи за Германия с 23 точки, 7 борби и 4 асистенции, капитанът Денис Шрьодер се включи с 20 точки и 7 завършващи подавания, а Даниел Тайс добави 15 точки и 9 овладени под двата ринга топки.

Лука Дончич за пореден път най-резултатен на паркета със своите 39 точки, 10 борби ("дабъл-дабъл") и 7 асистенции, но след него в листата на реализаторите се наредиха Клемен Препелич и Грегор Хорват с 13 и 11 съответно.

Свързани статии:

Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
Хладнокръвните скандинавци постигнаха най-важния си успех в...
Чете се за: 05:05 мин.
#Национален отбор на Словения по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Германия по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
2
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
3
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
4
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
5
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение
6
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата
Чете се за: 00:52 мин.
Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември Турнирът по баскетбол "БУБА Къп Емануил Божков" ще има своето 17-о издание в края на септември
Чете се за: 00:55 мин.
Националният отбор на България приключи с победа груповата фаза на европейското първенство по баскетбол на колички Националният отбор на България приключи с победа груповата фаза на европейското първенство по баскетбол на колички
Чете се за: 01:45 мин.
Юношеският национал по баскетбол Ивайло Скрински ще играе в Гърция Юношеският национал по баскетбол Ивайло Скрински ще играе в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
"Арена СамЕлион" е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига "Арена СамЕлион" е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение заради голям пожар край Карнобат
Обявиха частично бедствено положение заради голям пожар край Карнобат
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Чете се за: 09:22 мин.
По света
Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова...
Чете се за: 05:37 мин.
По света
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ