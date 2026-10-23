Германски туристи пребиха 45-годишен мъж в Слънчев бряг

Двама германски туристи пребиха 45-годишен мъж от Несебър пред казино в Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 4:30 часа сутринта на 22 октомври. Пострадалият е получил средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние. Откаран е с линейка в УМБАЛ – Бургас за лечение.

Полицията е задържала трима германски граждани на 38, 39 и 42 години, които били отседнали в един хотелски апартамент в курорта. Установено е, че побоят е нанесен от двамата по-млади мъже. Срещу тях са повдигнати обвинения и с прокурорски постановления са задържани за срок до 72 часа.

Разследването продължава.