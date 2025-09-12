Гледайте Александър Димитров, Ивелин Попов, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"

Тази неделя в „Арена спорт“ очаквайте:

Специален гост Александър Димитров с коментар за българския футбол и представянето на младежкия национален отбор.

В студиото влиза и Ивелин Попов, за да изложи своята гледна точка за раздялата си с Ботев (Пловдив).

На живо от Токио – Ивет Лалова, за българското участие на световното първенство по лека атлетика.

От Ливърпул, където се провежда световния шампион по бокс, ще включим президента на българската федерация Красимир Инински.

