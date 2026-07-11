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Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3

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Спорт
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Студийната ни програма започва в 3:20.

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Всеки следващ мач на Аржентина става все по-драматичен, все по-трогателен. Имат ли световните шампиони емоционалния ресурс за още една възторжена победа или този път дори Лионел Меси няма да може да ги спаси от собствените им небрежни грешки?

Осемкратният носител на Златната топка вече има 8 гола на Мондиала, ала сега съперникът е същинският синоним на дисциплината – Швейцария! Тимът на Мурат Якин е сред най-зрелите в турнира, така че евентуален успех не би трябвало да се тълкува като изненада, а като награда за усърдието.

Гледайте Аржентина – Швейцария, в неделя, 12 юни от 4:00 часа по БНТ 1 и БНТ 3!

Студийната ни програма започва в 3:20.

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