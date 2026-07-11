Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Кой може да спре Ерлинг Холанд? Кой може да се противопостави на гордите „викинги“, които гордо и уверено преминават през всеки съперник и вече са на четвъртфиналите?

Ако някой може да го стори – то това е Англия. Томас Тухел оцеля във враждебна обстановка на „Ацтека“ и вече просто няма какво да го уплаши.

Хари Кейн и Джуд Белингам водят съотборниците си към върха, за да докажат, че „It’s coming home“ не е просто рефрен, а пророчество.

Гледайте Норвегия – Англия, в събота срещу неделя в полунощ, от 00:00 ч., по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото преди мача започва в 23:00!