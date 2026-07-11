БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
40063
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Мачът е в събота срещу неделя в полунощ, студиото започва в 23:00.

гледайте четвъртфинала норвегия ndash англия бнт бнт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кой може да спре Ерлинг Холанд? Кой може да се противопостави на гордите „викинги“, които гордо и уверено преминават през всеки съперник и вече са на четвъртфиналите?

Ако някой може да го стори – то това е Англия. Томас Тухел оцеля във враждебна обстановка на „Ацтека“ и вече просто няма какво да го уплаши.

Хари Кейн и Джуд Белингам водят съотборниците си към върха, за да докажат, че „It’s coming home“ не е просто рефрен, а пророчество.

Гледайте Норвегия – Англия, в събота срещу неделя в полунощ, от 00:00 ч., по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото преди мача започва в 23:00!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
5
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
6
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Футбол

От Ню Йорк до Сан Франциско – българска двойка прекоси САЩ в търсене на приключения
От Ню Йорк до Сан Франциско – българска двойка прекоси САЩ в търсене на приключения
Иво Иванов: Атмосфера като тази на Мондиал 2026 не съм преживявал дори след 30 години по американските стадиони Иво Иванов: Атмосфера като тази на Мондиал 2026 не съм преживявал дори след 30 години по американските стадиони
Чете се за: 02:47 мин.
Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години
Чете се за: 01:57 мин.
Джед Спенс за усещането да си част от Мондиала Джед Спенс за усещането да си част от Мондиала
Чете се за: 00:52 мин.
Андреас Шелдеруп: Чувството е сякаш сме на почивка Андреас Шелдеруп: Чувството е сякаш сме на почивка
Чете се за: 00:45 мин.
Били Уингроув - фрийстайл звезда с българско сърце Били Уингроув - фрийстайл звезда с българско сърце
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ