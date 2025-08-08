Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

Ексклузивно интервю с бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман за мечтата Шампионска лига.

Ще успее ли България да преодолее групата си от квалификациите за световното първенство по баскетбол? Отговаря селекционерът Росен Барчовски.

Горещите страсти в леката атлетика в студиото ще коментира олимпийската шампионка в тройния скок Тереза Маринова.

Всички тези теми и още очаквайте на 10 август в "Арена спорт"!

Започваме в 12:30 ч. по БНТ 1!