ИЗВЕСТИЯ

След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен, която ще ни представи в "Евровизия"

от БНТ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Големият финал на песенния конкурс е на 16 май във Виена

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започва националната селекция за избор на български изпълнител и песен, които ще представят България на песенния конкурс "Евровизия", с мечта за големия финал във Виена на 16 май.

Антон Андонов, член на Управителния съвет на БНТ: "Тази събота, 24 януари от 21.00 часа предстои полуфиналът на националната селекция за Евровизия, в която 15 от най-разпознаваемите, конвертируеми в момента български музиканти ще се борят за това да имат място на финала на "Евровизия" във Виена. Другата седмица, на 31 януари, респективно, ще бъде финалът, когато половината от тези 15 участници ще се изправят в последна битка за вота на журито и за зрителското одобрение, което също ще събираме в хода на двата ефира на сайта: eurovision2026.bg".

На въпрос колко тежест ще има зрителският вот и колко този на журито, Андонов отговори:

"Наистина през годините, в които Българската национална телевизия е организирала национална селекция – тъй като сега правим национална селекция за първи път от 13 години насам – да си го признаем честно, имали сме и травматичен опит. Но тази година и в последните месеци с общия екип на Българската национална телевизия всички много сериозно се захванахме със задачата да направим абсолютно честен, абсолютно безпристрастен конкурс и конкурс, който наистина да събира най-доброто и най-конвертируемото в момента. Разбира се, за да можем да имаме максимално честна и представителна оценка на реалното състояние на нещата в музикалния бизнес, имаме вот на журито, които ще гласуват по време на изпълненията на 15-те участници. А след като 15-те участници изпеят своите песни, се отваря един 15-минутен прозорец, в който зрителите на Българската национална телевизия могат да гласуват чрез сайта. Тук е важно да кажем, че сме създали стройна организация, с която се борим срещу троловете и всеки ще може да гласува само веднъж за любимия си изпълнител. Тоест от един IP адрес може да бъде даден само един глас."

Вижте целия разговор във видеото

#национална селекция #Антон Андонов #евровизия #БНТ

