БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Гледайте на живо тази събота, 24 януари, от 21:00 часа по БНТ 1

крисия кристиан костов виктория георгиева ndash гости първото шоу националната селекция бнт евровизия 2026
Снимка: БНТ
Слушай новината

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева - VICTORIA ще бъдат гост звезди в първия етап от националната селекция на БНТ за избор на български изпълнител и песен, които ще представят България в конкурса "Евровизия 2026". Специалната музикална шоу-програма е тази събота, 24 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 с водещи Боряна Граматикова и Георги Любенов, както и Владимира Илиева, която ще показва на зрителите емоциите зад кулисите на бляскавата сцена.

Националната селекция за "Евровизия 2026" ще се проведе в три етапа. В музикалната надпревара участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin.

В първия етап – на 24 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през специалната платформа на БНТ eurovision2026.bg.

Във втория етап – на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg.

В третата, финална фаза – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса "Евровизия 2026". Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg.

През 2026 г. във Виена "Евровизия" ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

#"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #Виктория Георгиева #Крисия #Кристиан Костов

Последвайте ни

ТОП 24

Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
1
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
Силна геомагнитна буря удари Земята
2
Силна геомагнитна буря удари Земята
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
3
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
5
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
6
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Култура

Наследството на модния дизайнер Валентино
Наследството на модния дизайнер Валентино
България става водеща страна в подводното културно наследство България става водеща страна в подводното културно наследство
Чете се за: 01:00 мин.
Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти" Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти"
Чете се за: 02:15 мин.
Почина актьорът Иван Несторов Почина актьорът Иван Несторов
15837
Чете се за: 01:52 мин.
Откраднати и върнати антики в Историческия музей в Разград Откраднати и върнати антики в Историческия музей в Разград
Чете се за: 02:52 мин.
Филм на афганистанска режисьорка ще открие кинофестивала в Берлин Филм на афганистанска режисьорка ще открие кинофестивала в Берлин
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Напрежение в парламента заради промените в Изборния кодекс
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие за функционирането на Шенген
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Денят на Тръмп в Давос Денят на Тръмп в Давос
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Как Европа ще отговори на американските заплахи – на фокус в...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ