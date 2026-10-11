Глобалното затопляне: Застрашена е циркулацията на теченията в Атлантическия океан

Системата от течения в Атлантическия океан, която пренася топлина между различните части на планетата, продължава да отслабва поради глобалното затопляне. Това може да доведе до нови климатични крайности, включително суши в някои региони и покачване на морското равнище в други.

Атлантическата меридионална обръщателна циркулация (AMOC) е система от течения, която пренася топла вода от тропическите ширини до Северния Атлантик. Там водата се охлажда, става по-солена и по-плътна, потъва в по-дълбоки води и се връща на юг. Този процес влияе върху разпределението на топлината в океана и климата. Благодарение на тази циркулация, зимите в Европа са сравнително по-меки, отколкото биха били иначе.

Но промените в температурата на океана, увеличените валежи и ускореното топене на морския лед водят до навлизане на допълнителна прясна вода в океана. Това прави океанската вода по-малко плътна и забавя спускането ѝ в по-дълбоки води, отслабвайки циркулацията.

Климатичните модели прогнозират отслабване на AMOC през 21-ви век с увеличаването на концентрациите на парникови газове. По-бавната циркулация може също да наруши способността на океана да абсорбира въглероден диоксид от атмосферата. Това води до повече парникови газове, оставащи в атмосферата, което ускорява изменението на климата, отбелязва Националният океанографски център на Обединеното кралство.

В същото време точният обхват на бъдещите промени остава несигурен. Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ, изследванията показват отслабване на AMOC през последния век, но учените все още не могат да кажат със сигурност дали системата ще продължи да се забавя или ще спре напълно. Ако AMOC продължи да се забавя, това може да има дългосрочни климатични последици, отбелязва NOAA. Възможните последици включват суши в Южна Африка и покачване на морското равнище край източното крайбрежие на САЩ.