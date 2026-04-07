Гневът на Италия

Стефан Георгиев
Чете се за: 05:05 мин.
Стефан Георгиев отново е тук с поредния анализ, който ни връща към провала на италианците в баражите за Мондиал 2026.

Снимка: БГНЕС
Беше през февруари. В Италия всички погледи бяха насочени към Зимните Олимпийски Игри и творчеството на Федерика Бриньоне, Ариана Фонтана и Франческа Лолобриджида. Но колкото и внимание да генерират другите спортове, няма как футболът да остане съвсем изолиран. В разгара на Игрите се проведе Дерби д‘Италия – Интер – Ювентус. Мач, който превърна Алесандро Бастони в една от най-недолюбваните фигури на Ботуша. Защо ли? Заради симулацията на бранителя, за която той по-късно си призна, но и която осигури преждевременното изгонване от игра на Пиер Калулу от Старата госпожа. Това, което отключи ненавистта и критиките към Бастони, беше непосредствената му реакция, след като Калулу беше изпратен към съблекалните. Вдигнати победоносно ръце във въздуха. Триумф на лъжата! И в идните седмици отношението към него далеч не беше особено приятелско по стадионите, където трябваше да играе Интер. За да бъде агонията на Бастони пълна, в решаващия бараж за класиране на Световното първенство защитникът беше изгонен още през първата част срещу Босна и Херцеговина, а останалата с 10 души на терена Италия не успя да издържи на устрема на балканците и в крайна сметка отново няма да играе на Мондиал. За трети пореден път. На Апенините веднага посочиха основните виновници – Дженаро Гатузо, Габриеле Гравина и Алесандро Бастони. Първите двама бързо обявиха, че освобождават постовете си. Но Бастони очевидно не може да сложи край на кариерата си. И гневът на Италия се насочи изцяло към него.

И преди случая с Босна и Херцеговина бранителят вече беше превърнат в мишена от тифозите на другите отбори. Феновете на Лече, които нямат историческа вражда с Интер, както и тези на Комо, освиркваха Бастони в секундата, в която той получаваше топката. В социалните мрежи той и съпругата му получиха смъртни заплахи. Стигна се дотам, че защитникът да се извини за постъпката си на пресконференция, но и да подчертае, че всичко в Интернет-пространството, насочено към него, е прекалено. Цялата ситуация съвсем логично породи слуховете, че още през лятото италианецът, който има татуиран „Сан Сиро“ на десния си прасец, ще напусне Интер и ще премине в Барселона.

Споменавайки „Сан Сиро“ – при първия бараж за класиране на Мондиал, в който Италия отстрани Северна Ирландия, Дженаро Гатузо обясни, че предпочита двубоят да се играе в Бергамо, а не в Милано, където и без това враждуващите агитки на Милан и Интер бързо могат да се обърнат срещу Скуадрата при негативен резултат. В неделя от съоръжение, което може да те срине психически, „Джузепе Меаца“ се превърна в спасителния пояс за Бастони. Завръщането на Лаутаро Мартинес, прелестният мач на Маркус Тюрам, зашеметяващият гол на Хакан Чалханоолу и безкомпромисната игра на Николо Барела осигуриха на Интер солидна преднина още около 60 минута. Тогава треньорът на „нерадзурите“ Кристиян Киву реши да направи смени и да извади от игра капитана Лаутаро и именно Алесандро Бастони. И тогава целият стадион стана на крака и започна да скандира и пее името на Бастони в негова подкрепа, сякаш за да му покаже, че помни приноса му за двете титли на Италия в последните години. Треньорът Киву пък защити футболиста си, подчертавайки, че е напуснал с патерици стадиона след дербито с Милан и в страната изобщо трябва да са благодарни за опитите му да играе с националната фланелка във важните баражи.

Няма лекарство, което да помогне на раните и болката, причинени от отпадането в квалификациите за три поредни Световни първенства, да заздравеят и изчезнат бързо. След симулация няма как уважението в теб да бъде възстановено бързо. Но определено е хубаво, когато усетиш, че са останали поне някои хора, които са готови да ти ръкопляскат. Съвсем друга тема е дали си си взел поука.

