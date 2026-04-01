Новак Джокович изгледа на живо в Зеница триумфа на Босна и Херцеговина срещу Италия

Тенис легендата Новак Джокович беше сред десетките хиляди, които изживяха неочаквания триумф на Босна и Херцеговина срещу Италия във финалния плейоф за класиране на Мондиал 2026.

Балканците се класираха за световното първенство след изпълнение на дузпи.

Джокович изгледа срещата на живо от ВИП ложата на стадион „Билино поле“ в Зеница. За неговото присъствие се заговори още в дните преди двубоя, а по време на него беше аплодиран и от двете агитки.

Националният отбор на Италия ще пропусне трето поредно световно първенство.

За Босна и Херцеговина това е едва второ класиране за световните финали след 2014 г.

Класирането очаквано предизвика големи празненства по улиците на цяла Босна.