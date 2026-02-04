БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гол в продължението донесе нов домакински успех на Тампа Бей, победи и за Торонто, Кълъмбъс и Каролина в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Джейк Гюнцел реши мача срещу Бъфало 15 секунди преди края на продължението, а Кълъмбъс продължи впечатляващата си серия с шести пореден успех

гол продължението донесе нов домакински успех тампа бей победи торонто кълъмбъс каролина нхл
Снимка: БТА
Слушай новината

Джейк Гюнцел отбеляза победния гол 15 секунди преди края на продължението и донесе деветата поредна домакинска победа на Тампа Бей Лайтнинг с 4:3 срещу Бъфало Сейбърс в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Двубоят влезе в допълнителното време, след като защитникът Дарън Радиш изравни резултата само 26 секунди преди края на редовните 60 минути, като се разписа в пети пореден мач.

В друг интересен двубой Торонто Мейпъл Лийфс постигна убедителна победа с 5:2 като гост на Едмънтън Ойлърс. Матиас Макели реализира два гола, а Матю Нийс добави попадение и асистенция. Джон Таварес и Боби Макман също се разписаха за "кленовите листа“, които записаха трета поредна победа.

Кълъмбъс Блу Джакетс продължи отличната си серия с успех с 3:0 като гост на Ню Джърси Девилс. Елвис Мерзликинс направи 24 спасявания и записа първия си ".шътаут“ за сезона, а Матийо Оливие отбеляза два от головете. Блу Джакетс удължиха най-добрата си победна серия през кампанията до шест мача и вече са с баланс 10 победи и само една загуба в последните си 11 срещи.

Ню Йорк Айлендърс се върна на победния път след успех с 5:4 над Питсбърг Пингуинс след продължение. Бо Хорват реализира решаващия гол в 52-ата секунда на допълнителното време и завърши мача с два гола и асистенция. Вратарят Иля Сорокин допринесе с 31 спасявания за успеха на нюйоркчани.

Каролина Хърикейнс също стигна до драматична победа с 4:3 срещу Отава Сенатърс. Сет Джарвис се отчете с два гола, а Джордан Стаал реализира победното попадение 5:07 минути преди края. Това беше последният домакински мач на Каролина преди олимпийската пауза.

#Джейк Гюнцел #Бъфало #НХЛ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Хокей

Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия
Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия
Хилъри Найт ще бъде капитан на отбора на САЩ по хокей на Зимните олимпийски игри Хилъри Найт ще бъде капитан на отбора на САЩ по хокей на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:30 мин.
Франция изпраща 161 спортисти на Игрите в Милано/Кортина Франция изпраща 161 спортисти на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:30 мин.
Тампа Бей навакса пасив от четири гола срещу Бостън Тампа Бей навакса пасив от четири гола срещу Бостън
Чете се за: 02:00 мин.
Хеттрик за новобранец задържа надеждите на Анахайм за плейофи в НХЛ Хеттрик за новобранец задържа надеждите на Анахайм за плейофи в НХЛ
Чете се за: 04:25 мин.
България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III България се справи с Тайланд на световното по хокей в дивизия III
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ