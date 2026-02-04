Гол в продължението донесе нов домакински успех на Тампа Бей, победи и за Торонто, Кълъмбъс и Каролина в НХЛ

Джейк Гюнцел отбеляза победния гол 15 секунди преди края на продължението и донесе деветата поредна домакинска победа на Тампа Бей Лайтнинг с 4:3 срещу Бъфало Сейбърс в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Двубоят влезе в допълнителното време, след като защитникът Дарън Радиш изравни резултата само 26 секунди преди края на редовните 60 минути, като се разписа в пети пореден мач.

В друг интересен двубой Торонто Мейпъл Лийфс постигна убедителна победа с 5:2 като гост на Едмънтън Ойлърс. Матиас Макели реализира два гола, а Матю Нийс добави попадение и асистенция. Джон Таварес и Боби Макман също се разписаха за "кленовите листа“, които записаха трета поредна победа.

Кълъмбъс Блу Джакетс продължи отличната си серия с успех с 3:0 като гост на Ню Джърси Девилс. Елвис Мерзликинс направи 24 спасявания и записа първия си ".шътаут“ за сезона, а Матийо Оливие отбеляза два от головете. Блу Джакетс удължиха най-добрата си победна серия през кампанията до шест мача и вече са с баланс 10 победи и само една загуба в последните си 11 срещи.

Ню Йорк Айлендърс се върна на победния път след успех с 5:4 над Питсбърг Пингуинс след продължение. Бо Хорват реализира решаващия гол в 52-ата секунда на допълнителното време и завърши мача с два гола и асистенция. Вратарят Иля Сорокин допринесе с 31 спасявания за успеха на нюйоркчани.

Каролина Хърикейнс също стигна до драматична победа с 4:3 срещу Отава Сенатърс. Сет Джарвис се отчете с два гола, а Джордан Стаал реализира победното попадение 5:07 минути преди края. Това беше последният домакински мач на Каролина преди олимпийската пауза.