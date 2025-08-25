Големи промени в училище: без телефони, нови изпити и повече практични задачи

Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че в новия Закон за предучилищното и училищното образование има над 20 промени.

Най-близката до нас: от ноември се забраняват мобилните телефони в училище.

Изпитите по математика след 7. и 10. клас ще имат по-малко задачи – 8 след 7. клас и 6 след 10. клас. Част от тях ще изискват знания от природните науки, но няма да има допълнително зубрене на формули – само практически задачи.

Целта: да се спре „заучаването наизуст“ и да се развиват умения и мотивация за учене, а не просто попълване на документи.