Голямо количество райски газ откриха край Черноморец

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Голямо количество райски газ откриха край Черноморец
Снимка: ОД МВР-Бургас
Голямо количество райски газ и латексови балони бяха открити в два автомобила, паркирани в местността „Аклади“ край Черноморец.

Акцията е на сектор „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районното управление

в Созопол. Колите са със софийска регистрация и са собственост на 35-годишен мъж.

В едната полицаите намерили 51 кашона с по шест флакона райски газ по 670 грама и 50 флакона от по два килограма. В другата – още 12 флакона по 670 грама и 3 по два килограма.

Открити са и голям брой латексови балони, предназначени за пълнене и разпространение по Южното Черноморие. Цялото количество е иззето. По случая е образувана преписка за установяване на произхода на газа.

#Черноморец #райски газ #полиция

