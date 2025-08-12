Голямо количество райски газ откриха край Черноморец

Голямо количество райски газ и латексови балони бяха открити в два автомобила, паркирани в местността „Аклади“ край Черноморец.

Акцията е на сектор „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районното управление

в Созопол. Колите са със софийска регистрация и са собственост на 35-годишен мъж.

В едната полицаите намерили 51 кашона с по шест флакона райски газ по 670 грама и 50 флакона от по два килограма. В другата – още 12 флакона по 670 грама и 3 по два килограма.

Открити са и голям брой латексови балони, предназначени за пълнене и разпространение по Южното Черноморие. Цялото количество е иззето. По случая е образувана преписка за установяване на произхода на газа.