Голямото дерби на Шотландия завърши без попадения

Глазгоу Рейнджърс завърши 0:0 срещу Селтик на "Айброкс" в голямото дерби от четвъртия кръг на футболното първенство на Шотландия.

Мениджърът на домакините Ръсел Мартин беше под напрежение след загубата с 0:6 от ФК Брюж в плейофите на Шампионската лига в сряда. Тимът отпадна с общ резултат 1:9.

Последиците от загубата срещу най-големия им съперник можеха да бъдат тежки за Мартин, но неговият отбор заслужи точката в дербито, въпреки че остава на шест зад Селтик след четири мача от шампионата.

В 32-ата минута на мача, който предложи слабо качество на игра, но висок адреналин, защитникът на Рейнджърс Джон Сутър вкара топката в мрежата, само за да бъде отсъдена засада секунди по-късно.