Гонки и камери в София

В София прокуратурата започна проверка за незаконни гонки, след като клипове с опасно шофиране в YouTube изчезнаха след репортаж на БНТ.

Говорителят на Софийската районна прокуратура: "Може да се мисли за хулиганство, наказанието е до 5 години затвор."

В града вече има около 800 камери, от които 360 разпознават номерата на колите.

До момента няма мерки за контрол на скоростта, но 20 нови камери ще следят големите булеварди, където се развиват опасни скорости.

Промени в Закона за движение по пътищата от септември ще позволят общинските камери да глобяват за пътни нарушения.

Съвет за тийнейджъри:

Внимавайте с видеата в интернет – шофирането без мисъл за безопасност може да доведе до наказателна отговорност!