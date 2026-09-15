Гръцките власти въвеждат мерки срещу бежанския натиск над остров Крит

Гърция се опитва да овладее бежанския натиск към остров Крит, където ежедневно пристигат десетки бежанци, предимно от Либия.

Министърът на търговския флот Василис Кикилиас заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Ханя. Правителството преследва трафикантите, а не мигрантите, за да овладее бежанския натиск, заяви гръцкият министър. Не е допустимо стотици мигранти да се намират на пристанището в Ханя или в Ираклион.

В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана си сътрудничи с турските власти и с 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличат се силите на морска охрана, които действат съвместно с екипите на европейската агенция по защита на границите Фронтекс.

Министърът по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Атина с още три европейски страни създава изнесени центрове за депортиране на мигранти в страни извън Евросъюза. Лицата, които нямат право на бежански статут, ще бъдат арестувани и депортирани, категоричен е министър Плеврис.