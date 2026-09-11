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Турските власти задържаха наркобарон след 9 години издирване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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годишно издирване турция заловиха известен наркобарон смятан отговорен трафик два тона наркотици
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Известен лидер от подземния свят на наркобизнеса в Турция е заловен след 9-годишно издирване от полицията, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на министъра на правосъдието на Акън Гюрлек.

„Независимо къде се крият наркобароните и какви методи използват, за да заличат следите си, те няма да избягат от решителното преследване на нашата държава и от правосъдието“, заяви министър Гюрлек във връзка с полицейската операция в Истанбул.

В публикация в профила си в турската социална мрежа Nsosyal Гюрлек посочи, че „с всички възможности на държавата и с активната координация между съдебните органи, службите за сигурност и разузнаването, се води безкомпромисна борба срещу наркотиците и организираната престъпност“.

Напомняйки, че основна цел в тази борба са „наркобароните“, Гюрлек отбеляза, че „в резултат на съвместните действия, проведени в кординация с Главната републиканска прокуратура в Истанбул и множество други ресорни служби, бе заловен и задържан Ислам Якут – лидер на престъпна организация за международен трафик на наркотици".

Заподозреният е издирван от 2017 г., като е продължавал да ръководи престъпната организация от скривалища в страната и чужбина, е заявил министър Гюрлек.

По думите му службите са проследили криптирани платформи за комуникация, използвани от Якук, като чрез тях е разкрита престъпна мрежа, организирала трафик на хероин от Иран и Афганистан към Европа, както и на синтетична дрога от Европа към Турция. Става дума за общо количество от два тона наркотични вещества, заловени на територията на страната и европейски държави, съобщи министърът.

# наркобарон #Турция #арест

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