График в понеделник за парното и топлата вода в „Дружба“ 2

Ремонтът на „Топлофикация“ в „Дружба“ 2 предизвика напрежение и сериозни скандали в Столичния общински съвет. Близо три часа общинските съветници изслушваха ръководството на дружеството в ресорната комисия, след като първоначално беше обявено, че топлоподаването ще спре за цели три месеца.

След дебата стана ясно:

Как ще бъде спирането?

Поетапно, по райони

По 4–5 дни без парно и топла вода за всяка зона

Ремонтът ще започне заедно с отоплителния сезон



График

Точният график ще бъде обявен в понеделник

Той ще е ориентировъчен – възможни са промени според времето и състоянието на подземната мрежа.

Живеещите в "Дружба 2" не са доволни. Смятат, че е трябвало да бъдат информирани по-рано за ремонта и той да не се извършва през зимата.