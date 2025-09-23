БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:25 мин.
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

График в понеделник за парното и топлата вода в „Дружба“ 2

Чете се за: 00:57 мин.
само по няколко дни OFF, не три месеца

предлагат отпадне забраната демонтиране радиатори
Ремонтът на „Топлофикация“ в „Дружба“ 2 предизвика напрежение и сериозни скандали в Столичния общински съвет. Близо три часа общинските съветници изслушваха ръководството на дружеството в ресорната комисия, след като първоначално беше обявено, че топлоподаването ще спре за цели три месеца.

След дебата стана ясно:

Как ще бъде спирането?
Поетапно, по райони
По 4–5 дни без парно и топла вода за всяка зона
Ремонтът ще започне заедно с отоплителния сезон


График
Точният график ще бъде обявен в понеделник
Той ще е ориентировъчен – възможни са промени според времето и състоянието на подземната мрежа.

Живеещите в "Дружба 2" не са доволни. Смятат, че е трябвало да бъдат информирани по-рано за ремонта и той да не се извършва през зимата.

