График в понеделник за парното и топлата вода в „Дружба“ 2

само по няколко дни OFF, не три месеца
Ремонтът на „Топлофикация“ в „Дружба“ 2 предизвика напрежение и сериозни скандали в Столичния общински съвет. Близо три часа общинските съветници изслушваха ръководството на дружеството в ресорната комисия, след като първоначално беше обявено, че топлоподаването ще спре за цели три месеца.
След дебата стана ясно:
Как ще бъде спирането?
Поетапно, по райони
По 4–5 дни без парно и топла вода за всяка зона
Ремонтът ще започне заедно с отоплителния сезон
График
Точният график ще бъде обявен в понеделник
Той ще е ориентировъчен – възможни са промени според времето и състоянието на подземната мрежа.
Живеещите в "Дружба 2" не са доволни. Смятат, че е трябвало да бъдат информирани по-рано за ремонта и той да не се извършва през зимата.