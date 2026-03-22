Грешен ход за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция

Кирил Десподов и ПАОК допуснаха грешна стъпка в битката за титлата в Гърция. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при визитата си на Волос с 1:2 в мач от 26-ия кръг.

Българският национал стартира срещата от пейката и се появи в игра през второто полувреме. Нападателят, който стана трети в анкетата за Футболист 2025 година в България, замени Димитриос Хацидис.

Александър Йеремиеф даде преднина на гостите в 13-та минута. Домакините обаче изравниха чрез Давид Мартинес, а в добавеното време на мача и направиха пълен обрат чрез Ян Хуртадо за 2:1.

Така ПАОК изпусна ценни точки и вече е трети в класирането, а начело излезе АЕК Атина, който се наложи над Кифисия с 3:0. Родният защитник Алекс Петков си вкара автогол, с който АЕК поведе с 2:0 в 17-ата минута. Преди това Лука Йович бе открил за домакините от дузпа, а Барнабас Варга направи 3:0 още в 26-ата минута. За тима от гръцката столица не игра Мартин Георгиев.