Григор Димитров изигра среща с 14-годишен талант със Синдром на Даун

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се срещна и поигра днес в Хасково с 14-годишния талант със Синдром на Даун - Пламен Павлов.

Димитров, който в момента се възстановява от контузия, е в родния си град заради ангажименти с благотворителната си фондация.