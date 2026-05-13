Григор Димитров преклони глава в Бордо още на старта

Два тайбрека лишиха най-добрия български тенисист от успех срещу американец на френска земя.

Григор Димитров напусна турнира от сериите „Чаланджър“ в Бордо още на старта. Най-добрият български тенисист отстъпи пред Мартин Дам с 6:7 (3), 6:7(7) в мач от първия кръг.

Така хасковлията продължава с негативното си представяне, инкасирайки седма поредна загуба от началото на сезона, като има само две победи на сметката си.

Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6:6, което наложи да се играят два тайбрека. В първия Димитров изостана набързо с 0:3 и след това с 1:4, като даде две подавания и се предаде при първия сет-пойнт.

Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ия и 9-ия гейм. В тайбрека Димитров изоставаше отново с 0:3, но успя да се върне до 4:4. Равенството се запази до 7:7, като накрая Григор Димитров даде мача при свое подаване.

22-годишният Мартин Дам е на 115-о място в световната ранглиста и стигна до мача с Димитров през квалификациите. 34-годишният Димитров пък участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му „Чалънджър“ от 14 години насам. Следващият съперник на отстранилия Димитров американец е водачът в схемата тук Артюр Ридеркнеш (Франция).

#тенис турнир в Бордо 2026 г. #Григор Димитиров #Мартин Дам

