Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник

Спорт
Първата ракета на България ще играе около 02:00 часа българско време.

без промяна григор димитров световната ранглиста
Снимка: БТА
Григор Димитров ще стартира във вторник участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open.

Съперник на първата ракета на България на старта е Томаш Махач, който загря за надпреварата с титла в Аделаида.

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си - във Виена през 2024 година, когато чехът спечели в три сета.

Ако преодолее Махач, най-добрият български тенисист ще играе във втори кръг на Откритото първенство на Австралия с победителя от двойката Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас.

#Australian Open 2026 #Григор Димитров

