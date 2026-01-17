Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник

Григор Димитров ще стартира във вторник участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open.

Съперник на първата ракета на България на старта е Томаш Махач, който загря за надпреварата с титла в Аделаида.

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си - във Виена през 2024 година, когато чехът спечели в три сета.

Ако преодолее Махач, най-добрият български тенисист ще играе във втори кръг на Откритото първенство на Австралия с победителя от двойката Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас.