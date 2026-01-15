БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежък жребий за Григор Димитров на Откритото първенство на Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

В първия кръг българинът ще срещне Томаш Махач, а при победа може да играе с финалиста в турнира от 2023г. - Стефанос Циципас.

тежък жребий григор димитров откритото първенство австралия
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе срещу Томаш Махач в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, което започва на неделя.

34-годишният Димитров е 45-и в световната ранглиста в момента, с 10 места по-назад от 25-годишния Махач. Двамата са се срещали веднъж досега на турнира във Виена през 2024-а, когато чехът печели с 6:7(5), 6:4, 6:3.

Най-доброто класиране на хасковлията в надпреварата е полуфинал през 2017 година. Той има и три четвъртфинала през 2014, 2018 и 2021-а, но след това не е преминават третия кръг, като през миналия сезон отпадна още на старта заради контузия.

Махач достигна до третия кръг на турнира в предишните два сезона.

При успех Димитров очаква победителя от мача между поставения под номер 31 грък Стефанос Циципас и Шинтаро Мочидзуки от Япония. Циципас е финалист на Откритото първенство на Австралия през 2023 година, като още на три пъти достигна до полуфинал за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн.

Димитров е в долната половина на схемата, в която са още защитаващият титлата си и втори поставен Яник Синер, десеткратният шампион и номер 4 Новак Джокович, петият в схемата Лоренцо Музети, и поставените съответно осми и девети американци Бен Шелтън и Тейлър Фриц.

#Открито първенство на Австралия # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
3
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
5
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
6
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: ATP

Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия
Добри съперници за основните претенденти на Откритото първенство на Австралия
7 факта за Australian open 7 факта за Australian open
Чете се за: 05:40 мин.
Водачът в схемата Бен Шелтън започна с победа на тенис турнира в Оукланд Водачът в схемата Бен Шелтън започна с победа на тенис турнира в Оукланд
Чете се за: 01:42 мин.
Алехандо Давидович Фокина си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида Алехандо Давидович Фокина си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида
Чете се за: 01:37 мин.
Унгарец детронира Гаел Монфис в Оукланд Унгарец детронира Гаел Монфис в Оукланд
Чете се за: 02:10 мин.
Стефанос Циципас отпадна рано в Аделаида Стефанос Циципас отпадна рано в Аделаида
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
Общество
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов" След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на...
Чете се за: 01:05 мин.
Близък изток
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ