Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Монте Карло във вторник. Организаторите на надпреварата поставиха срещата на българина и Томас Мартин Ечевери (Аржентина) да бъде първа от програмата на втория по големина корт (Court des Princes), с начален час 12:00 на обяд българско време.

До момента Димитров и Ечевери са се срещали веднъж – на Мастърс 1000 в Париж в края на сезон 2024, а двукратният победител в анкетата за Спортист №1 на България побеждава с 2:1 сета. Сега обаче картината е различна. Ечевери започна седмицата като №30 в света, докато Димитров остава 93-ти. Нещо повече, българинът е изправен пред опасността да напусне топ 100 на ранглистата за първи път от повече от десетилетие, ако отпадне рано в Княжеството, където има да защитава 200 точки (четвъртфинал) от миналата година.

Спечелилият двубоя Димитров – Ечевери ще срещне във втория кръг Теренс Атман (Франция) или Итън Куин (САЩ), който замени в основната схема сънародника си Франсис Тиафо, отказал участие в последния момент.



Мастърс 1000 турнирът в Монте Карло официално дава старт на сезона на клей в Европа. Шампион миналата година стана световният №1 Карлос Алкарас, когото ще видим в игра също утре, само че на централния корт срещу Себастиан Баес (Аржентина).