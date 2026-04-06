БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров започва в Монте Карло във вторник

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българинът е изправен пред сериозен тест още на старта.

Григор Димитров Монте Карло 2025
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Монте Карло във вторник. Организаторите на надпреварата поставиха срещата на българина и Томас Мартин Ечевери (Аржентина) да бъде първа от програмата на втория по големина корт (Court des Princes), с начален час 12:00 на обяд българско време.

До момента Димитров и Ечевери са се срещали веднъж – на Мастърс 1000 в Париж в края на сезон 2024, а двукратният победител в анкетата за Спортист №1 на България побеждава с 2:1 сета. Сега обаче картината е различна. Ечевери започна седмицата като №30 в света, докато Димитров остава 93-ти. Нещо повече, българинът е изправен пред опасността да напусне топ 100 на ранглистата за първи път от повече от десетилетие, ако отпадне рано в Княжеството, където има да защитава 200 точки (четвъртфинал) от миналата година.

Спечелилият двубоя Димитров – Ечевери ще срещне във втория кръг Теренс Атман (Франция) или Итън Куин (САЩ), който замени в основната схема сънародника си Франсис Тиафо, отказал участие в последния момент.

Мастърс 1000 турнирът в Монте Карло официално дава старт на сезона на клей в Европа. Шампион миналата година стана световният №1 Карлос Алкарас, когото ще видим в игра също утре, само че на централния корт срещу Себастиан Баес (Аржентина).

Свързани статии:

Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца в Академията на Патрик Муратоглу
Фондацията на Григор Димитров изпраща две деца в Академията на Патрик Муратоглу
Турнирът се организира съвместно с Тенис клуб Хасково 2015.
Чете се за: 01:45 мин.
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Рекордно класиране за Иван Иванов и Александър Василев.
Чете се за: 01:50 мин.
#тенис турнир в Монте Карло 2026 # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: ATP

Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Чете се за: 02:52 мин.
Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло
Чете се за: 01:42 мин.
Артур Риндеркнеш с впечатляващото представяне и победа над Карен Хачанов още на старта на Мастърса в Монте Карло Артур Риндеркнеш с впечатляващото представяне и победа над Карен Хачанов още на старта на Мастърса в Монте Карло
Чете се за: 02:22 мин.
17-годишният Моис Куаме се бори, но отстъпи пред Юго Умбер при дебюта си в Монте Карло 17-годишният Моис Куаме се бори, но отстъпи пред Юго Умбер при дебюта си в Монте Карло
Чете се за: 02:55 мин.
Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP Без промяна за Григор Димитров в класацията на ATP
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ