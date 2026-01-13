Грипът затваря училищата във Варна за една седмица

От 14 до 20 януари в област Варна се въвеждат противоепидемични мерки заради ръст на грипа и острите респираторни заболявания, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Решението е взето след рязко увеличение на заболелите през последната седмица. Само в град Варна са регистрирани 763 случая в лекарските практики, а общата заболяемост в областта е над 239 на 10 000 души.

Заради ситуацията се спира присъственият учебен процес във всички училища. Няма да се провеждат извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и групови събития. В детските градини групите няма да се смесват и няма да има общи мероприятия.

Временно се спират и свижданията в болници и социални институции, както и профилактичните прегледи и имунизациите. Мерките са предложени от Регионалната здравна инспекция – Варна и са съгласувани с главния държавен здравен инспектор.

От здравното министерство напомнят, че при повишена заболяемост се препоръчва носене на маски на закрити обществени места, включително в транспорта, болниците, аптеките и магазините.

Мерките може да бъдат променени, ако епидемичната обстановка във Варненска област се подобри или влоши.