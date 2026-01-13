БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Грипът затваря училищата във Варна за една седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
ръст болните грип остри респираторни заболявания бургаско
Снимка: илюстративна
Слушай новината

От 14 до 20 януари в област Варна се въвеждат противоепидемични мерки заради ръст на грипа и острите респираторни заболявания, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Решението е взето след рязко увеличение на заболелите през последната седмица. Само в град Варна са регистрирани 763 случая в лекарските практики, а общата заболяемост в областта е над 239 на 10 000 души.

Заради ситуацията се спира присъственият учебен процес във всички училища. Няма да се провеждат извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и групови събития. В детските градини групите няма да се смесват и няма да има общи мероприятия.

Временно се спират и свижданията в болници и социални институции, както и профилактичните прегледи и имунизациите. Мерките са предложени от Регионалната здравна инспекция – Варна и са съгласувани с главния държавен здравен инспектор.

От здравното министерство напомнят, че при повишена заболяемост се препоръчва носене на маски на закрити обществени места, включително в транспорта, болниците, аптеките и магазините.

Мерките може да бъдат променени, ако епидемичната обстановка във Варненска област се подобри или влоши.

Последвайте ни

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
6
Еленче подгони индийски носорог

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: У нас

21-годишният Ален, който от професионален джудист става музикант
21-годишният Ален, който от професионален джудист става музикант
Орка – първото куче в България, което открива фалшиви банкноти Орка – първото куче в България, което открива фалшиви банкноти
Чете се за: 00:22 мин.
Над 600 български младежи ще могат да пътуват безплатно из Европа с DiscoverEU Над 600 български младежи ще могат да пътуват безплатно из Европа с DiscoverEU
Чете се за: 00:32 мин.
Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години
Чете се за: 00:27 мин.
Студът опразни училища в няколко града, обявиха деня за неучебен Студът опразни училища в няколко града, обявиха деня за неучебен
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 12.01.2026 г. Новините 12.01.2026 г.
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените? Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе 533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
Чете се за: 03:17 мин.
По света
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ