Гриша Ганчев: Браво Любо, браво лъвове

Бившият собственик на футболния ЦСКА Гриша Ганчев се включи във вълната от поздравления към българския национален отбор по волейбол за мъже.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини победи Чехия и се класира за пръв път на финал на световно първенство от 1970 г.

"Браво Любо, браво лъвове, Така се прави, когато имаш голям треньор, а не Майбах", написа Ганчев в социалната мрежа Инстаграм, като постът му беше придружен от снимки на националите и президента на родната федерация Любомир Ганев.

С коментара си Ганчев индиректно нападна и селекционера на българския национален отбор по класическа борба Стоян Добрев. На шампионата в Загреб класиците останаха на дъното в общото класиране.