Грузинският национален отбор по футбол е в София за последния си двубой от световните квалификации

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Мачът е утре, 18 ноември от 21:45 и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

Грузинският национален отбор по футбол е в София за последния си двубой от световните квалификации
Грузинският национален отбор по футбол пристигна в София за последния си двубой в група „Е“ в световните квалификации - гостуване на България.

Двата отбора са без шансове за класиране на Мондиала, като единствената разлика между тях е три точки за Грузия, спечелени през септември в Тбилиси.

Мачът във вторник (18-и ноември) е от 21:45 часа на националния стадион „Васил Левски“, а главен съдия ще бъде Якоб Кеелет от Дания.

От отбора отпадна защитникът на италианския Удинезе Саба Гогличидзе, който е с контузия и така и не успя да се възстанови. Той пропусна и първата среща от двете през ноември – поражение с 0:4 от Испания. На неговото място в последния момент е извикан Иля Бериашвили от МТК (Будапеща), който играе на същата позиция – централен бранител. Бериашвили е на 27 години, а за него това е първа покана в представителния отбор нa Грузия.

Грузинците ще тренират днес на националния стадион „Васил Левски“ от 17:30 часа, а половин час по-рано френският им треньор Вили Саньол ще даде пресконференция.

България е с нула точки на дъното и голова разлика 1:18. Испания гледа към директно класиране за световното първенство с 15 точки, пред Турция с 12.

