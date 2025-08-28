БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Грузинците поднесоха изненадата срещу Испания още във втория ден на шампионата.

Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Грузия поднесе една от изненадите на старта на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Баскетболистите на Александър Джикич подчиниха Испания с 83:69 в мач от дебютния кръг в група C. В "Киприано Арена", Лимасол грузинците дадоха да се разбере още от рано, че не се плашат от действащия европейски шампион, като тези думи бяха затвърдени най-вече през второто полувреме, когато си изградиха двуцифрена разлика.

Това се оказа достатъчно за "кръстоносците" да покажат, че имат сили за повече от достойно представяне и да объркат сметките на момчетата на Серджо Скариоло.

На 30 август (събота) грузинският отбор ще спори с Италия, а испанците ще имат за съперник Босна и Херцеговина.

Сандро Мамукелашвили, Камар Болдуин и Дуда Санадзе дадоха да се разбере, че испанската защита ще има трудности на старта, повеждайки символичните домакини към двуцифрена разлика. Въпреки че испанците успяха да си стъпят постепенно на краката, срещнаха трудности да намерят своя реализатор, а техните съперници се откъснаха с 3 точки след 10 минути игра.

Двата отбора забравиха за вкарването в началото на втората част. Символичните гости най-сетне загатнаха за своя потенциал в нападение чрез Дарио Брисуела и Уили Ернангомес за пълен обрат, но проблясъци на Торнике Шенгелия доведоха до това грузинският отбор да се изстреля при 37:35 на голямата почивка.

В кратък рецитал на Шенгелия и Мамукелашвили остави „кръстоносците“ на лидерската позиция при подновяването на играта. Освен това символичните домакини не се стреснаха от пробуждането на Санти Алдама, а на свой ред Гиорги Шермандини даде тон на своя отбор за двуцифрен аванс, който в края на предпоследния период бе 9 точки.

Грузинците често докосваха двуцифрените изражения и на старта на финалната десетка. Хуан Егнангомес и Хайме Прадилия показаха, че действащите европейски шампиони не са готови да се предадат, стопявайки изоставането им до минус 3, но Гога Битатзе, Бека Бурянанзае и Мамукелавшили реагираха за нов двуцифрен актив, с което интригата се изпари до кая по пътя към изненадата.

Сандро Мамукелашвили се отличи за грузинците с 19 точки, 7 борби и 6 асистенции. Гога Битатзе финишира с 15 и 5 овладени под двата ринга топки, Торнике Шенгелия отбеляза 13 точки, Камар Болдуин има 12, Дуда Санадзе приключи с 11.

Хуан Ернангомес отговори за "Ла Фурия" с 13 точки и 8 борби. Сантиаго Алдама наниза 12 точки, Дарио Брисуела има 11.

#Национален отбор на Грузия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Испания по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
5
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
6
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Европейски баскетбол

Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025
Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025
Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025 Литва победи Великобритания в мача на откриването на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.
Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул Баскетболните националки до 16 г. стъпиха накриво на европейското в Истанбул
Чете се за: 02:40 мин.
Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков Ясна е програмата на баскетболните национали на колички за европейското в Самоков
Чете се за: 00:45 мин.
Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвоката му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ