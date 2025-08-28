Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Грузия поднесе една от изненадите на старта на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Баскетболистите на Александър Джикич подчиниха Испания с 83:69 в мач от дебютния кръг в група C. В "Киприано Арена", Лимасол грузинците дадоха да се разбере още от рано, че не се плашат от действащия европейски шампион, като тези думи бяха затвърдени най-вече през второто полувреме, когато си изградиха двуцифрена разлика.

Това се оказа достатъчно за "кръстоносците" да покажат, че имат сили за повече от достойно представяне и да объркат сметките на момчетата на Серджо Скариоло.

На 30 август (събота) грузинският отбор ще спори с Италия, а испанците ще имат за съперник Босна и Херцеговина.

GEORGIA STUN SPAIN IN GROUP C OPENER#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Сандро Мамукелашвили, Камар Болдуин и Дуда Санадзе дадоха да се разбере, че испанската защита ще има трудности на старта, повеждайки символичните домакини към двуцифрена разлика. Въпреки че испанците успяха да си стъпят постепенно на краката, срещнаха трудности да намерят своя реализатор, а техните съперници се откъснаха с 3 точки след 10 минути игра.

Двата отбора забравиха за вкарването в началото на втората част. Символичните гости най-сетне загатнаха за своя потенциал в нападение чрез Дарио Брисуела и Уили Ернангомес за пълен обрат, но проблясъци на Торнике Шенгелия доведоха до това грузинският отбор да се изстреля при 37:35 на голямата почивка.

В кратък рецитал на Шенгелия и Мамукелашвили остави „кръстоносците“ на лидерската позиция при подновяването на играта. Освен това символичните домакини не се стреснаха от пробуждането на Санти Алдама, а на свой ред Гиорги Шермандини даде тон на своя отбор за двуцифрен аванс, който в края на предпоследния период бе 9 точки.

Грузинците често докосваха двуцифрените изражения и на старта на финалната десетка. Хуан Егнангомес и Хайме Прадилия показаха, че действащите европейски шампиони не са готови да се предадат, стопявайки изоставането им до минус 3, но Гога Битатзе, Бека Бурянанзае и Мамукелавшили реагираха за нов двуцифрен актив, с което интригата се изпари до кая по пътя към изненадата.

CALL THE FIRE DEPARTMENT. GOGA IS ON FIRE MAAAAAAAAAN#EuroBasket pic.twitter.com/N7xyINIBfg — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Сандро Мамукелашвили се отличи за грузинците с 19 точки, 7 борби и 6 асистенции. Гога Битатзе финишира с 15 и 5 овладени под двата ринга топки, Торнике Шенгелия отбеляза 13 точки, Камар Болдуин има 12, Дуда Санадзе приключи с 11.

Хуан Ернангомес отговори за "Ла Фурия" с 13 точки и 8 борби. Сантиаго Алдама наниза 12 точки, Дарио Брисуела има 11.