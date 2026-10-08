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Грузия пусна 300 птици в дивата природа на долината Тана

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150 гноли и 150 какаду са освободени в район с подходящи условия за живот и размножаване

грузия пусна 300 птици дивата природа долината тана
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Специалисти от агенциите за диви животни и защитени територии, заедно с държавния представител на Шида Картли Симон Гуледан и кмета на община Гори Константин Бузаладзе, в община Гори, в Тана Агаксил, освободиха 150 гноли и 150 какаби, съобщава Министерството на околната среда и земеделието.

Според тях в споменатия район има подходяща естествена среда за живот и размножаване на птиците.

Целта на събитието е да се увеличат популациите на гноли и какаби, да се разпространят в естествената им среда и да се насърчи разнообразието на дивата фауна.

Какабите и гнолите бяха подарени на община Гори от благотворителна фондация „Карту“. Бидзина Иванишвили и семейството му от години отглеждат уникални птици и след това финансират пускането им в дивата природа.

Сред тях е включеният в Червената книга колхурски фазан, който е застрашен от изчезване. С инициативата и финансирането на семейството на Бидзина Иванишвили няколко хиляди фазани, какаби и гноли вече са се разпространили в дивата природа на Грузия“, се казва в изявление на Министерството на околната среда и земеделието.

Статия, написана от Акаки Шенгелия აკაკი შენგელია (GPB), първоначално публикувана на 8 октомври 2026

# долината Тана #дивата природа #Грузия

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