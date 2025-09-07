БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Грузинците поднесоха изненадата, елиминирайки действащия европейски вицешампион.

грузия сътвори подвиг исторически четвъртфинал евробаскет 2025 видео
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Грузия се превърна във втория, който поднесе изненада в елиминациите на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. В "Арена Рига" баскетболистите на Александър Джикич подчиниха Франция с 80:70 в мач от осминафиналите. В "Арена Рига" двата тима сътвориха среща, изпълнена с немалко драма, но в последните минути грузинците нанесоха своя удар и така елиминираха действащия европейски вицешампион, воден от Фредерик Фоту.

Венцислав Великов бе сред реферите на двубоя.

Успехът на "кръстоносците" е и един от най-значимите в тяхната история, като за първи път се класираха за четвъртфиналите на шампионат на Стария континент. В следващата фаза грузинският отбор ще има за съперник тима на Финландия, който също поднесе изненада в латвийската столица, елиминирайки Сърбия.

Усилията на Камар Болдуин и Торнике Шенгелия бяха отговорни за солидния старт на символичните гости. Въпреки усилията, които положиха Гершон Ябуселе, Силвен Франсиско и Изая Кординие, французите само се доближиха до обрата и грузинците се отскубнаха с 4 точки след 10 минути игра.

Размяната на серии беляза началото на втората част, като Сандро Мамукелашвили се постара „кръстоносците“ да играят ролята на лидери. Солидната игра на транзиция и проблясъците на Закари Ризаше бяха достатъчни обрата на французите, но Болдуин се намеси и грузинският отбор оформи 38:37 в своя полза на голямата почивка.

Поделеното надмощие бе факт и при подновяването на играта, като и двата трудно успяваха да развалят равенството на таблото. Последва подем от страна на Мамукелавшили, Гога Битадзе и Болдуин, който вдъхнаха нужната увереност на грузинците, за да нарушат статуквото и да се откъснат с 4 точки в края на предпоследния период.

Болдуин и Шенгелия оставиха водачеството в ръцете на „кръстоносците“ и на старта на финалната десетка, в която не се славеше с добра резултатност. Ели Окобо и Франсиско върнаха надеждите на „петлите“ за ново равенство. Точни стрелби на Болдуин и Шенгелия, особено от наказателната линия, внесоха спокойствие на в лагера на грузинския отбор, който в последните секунди реши всичко.

Торнике Шенгелия и Камар Болдуин зарадваха грузинците с по 24 точки, като вторият завърши и с 8 борби. Сандро Мамукелашвили финишира с 14 и 11 овладени под двата ринга топки.

Силвен Франсиско отвърна за "сините" с 14 точки. Гершон Ябуселе финишира с 12, Маумаду Жайте е с 10 и 7 борби.

#Национален отбор на Франция по баскетбол за мъже #Национален отбор на Грузия по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
3
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
4
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
5
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
6
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Полша изстрада класирането си в Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Чете се за: 07:07 мин.
Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Изненада в Рига! Финландия събра багажа на Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:57 мин.
Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Литва разплака цяла Латвия по пътя към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:30 мин.
Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:42 мин.
Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО) Александър Везенков даде тон на Олимпиакос при завръщането си в игра (ВИДЕО)
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ