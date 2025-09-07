Грузия сътвори подвиг срещу Франция за исторически четвъртфинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Грузия се превърна във втория, който поднесе изненада в елиминациите на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. В "Арена Рига" баскетболистите на Александър Джикич подчиниха Франция с 80:70 в мач от осминафиналите. В "Арена Рига" двата тима сътвориха среща, изпълнена с немалко драма, но в последните минути грузинците нанесоха своя удар и така елиминираха действащия европейски вицешампион, воден от Фредерик Фоту.

Венцислав Великов бе сред реферите на двубоя.

Успехът на "кръстоносците" е и един от най-значимите в тяхната история, като за първи път се класираха за четвъртфиналите на шампионат на Стария континент. В следващата фаза грузинският отбор ще има за съперник тима на Финландия, който също поднесе изненада в латвийската столица, елиминирайки Сърбия.

HISTORY FOR SAKARTVELO, FRANCE ARE OUT OF EUROBASKET #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Усилията на Камар Болдуин и Торнике Шенгелия бяха отговорни за солидния старт на символичните гости. Въпреки усилията, които положиха Гершон Ябуселе, Силвен Франсиско и Изая Кординие, французите само се доближиха до обрата и грузинците се отскубнаха с 4 точки след 10 минути игра.

SHENGELIA IS COOKING EARLY.



9 points in 5 minutes #EuroBasket pic.twitter.com/o5IMWKwTxp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Размяната на серии беляза началото на втората част, като Сандро Мамукелашвили се постара „кръстоносците“ да играят ролята на лидери. Солидната игра на транзиция и проблясъците на Закари Ризаше бяха достатъчни обрата на французите, но Болдуин се намеси и грузинският отбор оформи 38:37 в своя полза на голямата почивка.

French movement of the ball is a sight to see.#EuroBasket pic.twitter.com/dr0UjYKGeE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Поделеното надмощие бе факт и при подновяването на играта, като и двата трудно успяваха да развалят равенството на таблото. Последва подем от страна на Мамукелавшили, Гога Битадзе и Болдуин, който вдъхнаха нужната увереност на грузинците, за да нарушат статуквото и да се откъснат с 4 точки в края на предпоследния период.

Болдуин и Шенгелия оставиха водачеството в ръцете на „кръстоносците“ и на старта на финалната десетка, в която не се славеше с добра резултатност. Ели Окобо и Франсиско върнаха надеждите на „петлите“ за ново равенство. Точни стрелби на Болдуин и Шенгелия, особено от наказателната линия, внесоха спокойствие на в лагера на грузинския отбор, който в последните секунди реши всичко.

Торнике Шенгелия и Камар Болдуин зарадваха грузинците с по 24 точки, като вторият завърши и с 8 борби. Сандро Мамукелашвили финишира с 14 и 11 овладени под двата ринга топки.

Силвен Франсиско отвърна за "сините" с 14 точки. Гершон Ябуселе финишира с 12, Маумаду Жайте е с 10 и 7 борби.