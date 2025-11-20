Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026

Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за запълване на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщиха от ФИФА.

В тях ще играят шест нации от пет различни зони, а свободните места са две.

Турнирът е насрочен за 23-31 май, а участници ще бъдат Ирак (Зона Азия), ДР Конго (Зона Африка), Боливия (Зона Южна Америка), Нова Каледония (Зона Океания), Ямайка и Суринам (Зона Централна Америка и Карибите). Те ще играят на два стадиона, които ще приемат мачове и от Мондиал 2026.

"Тези легендарни стадиони ще бъдат арени на турнир, изпълнен със страст, драма и вдъхновения. Плейофите предлагат на привържениците възможност да бъдат част от сътворяването на история. Мачовете ще бъдат изиграни по-малко от три месеца преди финалите в Канада, Мексико и САЩ", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Жребият за плейофите ще бъде проведен в Цюрих в четвъртък, когато ще станат ясни и двойките за пресявките в Зона Европа.