БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гуардиола благодари на Моуриньо за победата над Реал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Успехът на Бенфика класира Манчестър Сити в топ 8 в Шампионската лига.

нов повод празнуване пеп гуардиола шегува впечатляващия рекорд шампионската лига
Снимка: Icon Sport
Слушай новината

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола остана изключително доволен от директното класиране за осминафиналите в Шампионската лига. То стана възможно, след като „гражданите“ победиха Галатасарай в последния си мач, а в същото време Реал Мадрид загуби от Бенфика.

Когато на стадион „Етихад“ прозвуча последният съдийски сигнал, Реал Мадрид беше единственият отбор, който все още можеше да изпревари Сити, но в крайна сметка "белите" бяха победени драматично с 4:2 от Бенфика на Жозе Моуриньо.

На въпрос дали ще изпрати благодарствено съобщение на Моуриньо, мениджърът на Сити Гуардиола отговори: „Разбира се.“

Бенфика всъщност беше отпаднала от състезанието, докато вратарят им Анатолий Трубин не отбеляза четвъртия им гол в добавеното време. Гуардиола и играчите му наблюдаваха нервно тези последни няколко мига в съблекалнята.

„Всички бяхме там. Не знаехме, че Бенфика се нуждае от гол, за да се класира. С вратаря си казахме: „Защо отиваш? Остани на вратата, защото Мадрид може да изравни!“ След това отпадаме. Но това беше добра стратегия за Жозе, нали? Да вкара четвърти гол“, каза испанецът.

Този гол означава, че Сити избягва плейофен кръг през февруари, който се оказа непреодолимо препятствие за „гражданите“ миналия сезон. Лошата новина за Сити беше контузията на крилото Жереми Доку през първото полувреме.

Свързани статии:

Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути
Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути
За треньора на Бенфика вечерта на „Ещадио да Луж“ бе изключително...
Чете се за: 03:52 мин.
Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига
Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига
"Гражданите" се справиха с Галатасарай и се добраха до Топ 8 в...
Чете се за: 02:50 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Манчестър Сити # Жозе Моуриньо #Хосеп Гуардиола

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
4
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Европейски футбол

Мбапе: Не става въпрос за качество или тактика, а за желание
Мбапе: Не става въпрос за качество или тактика, а за желание
Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути Моуриньо: Имах чувството, че стадионът ще се срути
Чете се за: 03:52 мин.
Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично
Чете се за: 01:12 мин.
Конте: Заслужавахме да стигнем поне до плейофите Конте: Заслужавахме да стигнем поне до плейофите
Чете се за: 01:30 мин.
Ясна е пълната картина в Шампионска лига Ясна е пълната картина в Шампионска лига
Чете се за: 02:27 мин.
Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига Манчестър Сити резервира билета си за осминафиналите в Шампионска лига
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ