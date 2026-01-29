Гуардиола благодари на Моуриньо за победата над Реал

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола остана изключително доволен от директното класиране за осминафиналите в Шампионската лига. То стана възможно, след като „гражданите“ победиха Галатасарай в последния си мач, а в същото време Реал Мадрид загуби от Бенфика.

Когато на стадион „Етихад“ прозвуча последният съдийски сигнал, Реал Мадрид беше единственият отбор, който все още можеше да изпревари Сити, но в крайна сметка "белите" бяха победени драматично с 4:2 от Бенфика на Жозе Моуриньо.

На въпрос дали ще изпрати благодарствено съобщение на Моуриньо, мениджърът на Сити Гуардиола отговори: „Разбира се.“

Бенфика всъщност беше отпаднала от състезанието, докато вратарят им Анатолий Трубин не отбеляза четвъртия им гол в добавеното време. Гуардиола и играчите му наблюдаваха нервно тези последни няколко мига в съблекалнята.

„Всички бяхме там. Не знаехме, че Бенфика се нуждае от гол, за да се класира. С вратаря си казахме: „Защо отиваш? Остани на вратата, защото Мадрид може да изравни!“ След това отпадаме. Но това беше добра стратегия за Жозе, нали? Да вкара четвърти гол“, каза испанецът.

Този гол означава, че Сити избягва плейофен кръг през февруари, който се оказа непреодолимо препятствие за „гражданите“ миналия сезон. Лошата новина за Сити беше контузията на крилото Жереми Доку през първото полувреме.